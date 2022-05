Qual o nome da Muda de Pantanal? Jovem revelará identidade a Tibério

Um dos mistérios que pairam na novela é sobre qual o nome da Muda de Pantanal. Mesmo depois de fingir que recuperou a voz, a personagem pediu para continuar sendo chamada de Muda, pois já estava acostumada. Em breve, ela confessará para Tibério (Guito) seu verdadeiro nome.

Qual o nome da Muda de Pantanal?

O nome da Muda de Pantanal é Rute. A cena em que a jovem revela seu nome verdadeiro a Tibério vai ao ar na próxima segunda-feira, 16 de maio, ao ficar emocionada com a demonstração de amor do peão.

No entanto, não será com ele que Muda irá se envolver primeiro. Levi (Leandro Lima) também está interessado na garota e deixará claro que quer ficar com ela. Será então que Rute confessará todo o seu plano de vingança para o peão e ele se oferecerá para matar Juma (Alanis Guillen).

Em um primeiro momento, Levi vai assediar Muda e tenta beijá-la a força – a cena é interrompida pela chegada de Juma e Jove (Jesuíta Barbosa) na tapera, que livram a jovem do peão. No entanto, mais adiante, ela vai se entregar de vez para o rapaz e partirá o coração de Tibério, pelo menos por enquanto.

Por que Rute finge ser muda?

Rute finge ser muda para conquistar a confiança de Maria (Juliana Paes) e Juma Marruá. Ela é filha do fazendeiro assassinado por Gil (Enrique Diaz) no começo da novela. Depois de crescida, ela vai até a região pantaneira em busca de vingança.

Quando chega na tapera das Marruás, finge não conseguir falar para não ter que dar nenhuma explicação e ser acolhida por mãe e filha. O plano em um primeiro momento dá certo: Lúcio (Erom Cordeiro), jagunço que acompanha Muda na missão, mata Maria. Enquanto isso, Juma nem desconfia que a “amiga” está envolvida na morte e deixa a garota continuar morando na tapera.

Muda se apega à Juma e desiste de matar a garota. Mais adiante na trama, elas descobrem que Tenório (Murilo Benício) é o responsável pelas tragédias com suas famílias.

O que acontece com a Muda no final da novela Pantanal?

A personagem terá um arco de redenção na novela, caso o autor Bruno Luperi mantenha o roteiro original. A personagem deve seguir trabalhando na fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e terá um romance com Tibério.

Em breve, após o fim do envolvimento com Levi, ela finalmente vai corresponder à paixão de Tibério e se casará com ele na reta final da novela. Na versão original, o casamento ocorreu junto com o de Juma e Jove.

Mas, antes do final feliz, Muda irá trazer de volta o seu lado vingativo e pensará em matar Tenório (Murilo Benício) por tudo que ele contra sua família e a de Juma ainda no Paraná. No entanto, o crápula acabará morto após um embate com Alcides (Juliano Cazarré) e terá seu corpo jogado em um rio cheio de piranhas.

O final de Muda na novela Pantanal é feliz ao lado de Tibério.

