Qual o próximo caso do Linha Direta?

O próximo caso do Linha Direta será o do menino Henry Borel, de 4 anos, morto em 2021. A morte do menino inicialmente foi tratado como acidente, mas logo a mãe e o padrasto da criança passaram a ser investigados pelo assassinato.

O próximo episódio do Linha Direta na Globo vai ao ar na quinta-feira, 18 de maio, às 23h, horário de Brasília, logo após o Cine Holliúdy. O programa é apresentado por Pedro Bial e a duração, aproximada, é de 1h10.

O programa reconstituirá o assassinato de Henry Borel, caso que chocou o país em março de 2021. O garoto foi levado ao hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca pela mãe Monique Medeiros e pelo padrasto, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, que alegavam terem encontrado o menino desmaiado no quarto.

O garoto morreu no hospital, e inicialmente o caso foi apontado como morte acidental, como se ele tivesse caído da cama. No entanto, a perícia afirmou que Henry havia sofrido agressões - foram apontadas equimoses, hemorragia interna e ferimentos no fígado.

Depois da investigação e reconstituição da polícia, Jairinho e Monique se tornaram os principais suspeitos de terem torturado o garoto antes da morte. O casal foi preso em abril de 2021, e os policiais afirmarem que ambos estavam atrapalhando as investigações ao intimidar testemunhas.

O vereador segue em prisão preventiva em regime fechado ao ter uma série de habeas corpus negados pela justiça. Já Monique foi liberada em agosto de 2022 por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e aguarda o julgamento em liberdade.

Após a exibição na TV, esse e os demais episódios ficam disponíveis para os assinantes do Globoplay. Sob o comando de Pedro Bial, a nova temporada do Linha Direta terá apenas 10 episódios. Os dois primeiros abordaram o caso Eloá e a Barbárie de Queimadas.

