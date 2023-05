Após liminar da justiça, Linha Direta vai mostrar caso Henry Borel?

Nesta quinta-feira, 18 de maio, está previsto que o programa Linha Direta aborde o caso sobre a morte do menino Henry Borel, de 4 anos de idade, em 2021. No entanto, a defesa de um dos acusados de cometer o crime, Jairo Souza Santos Júnior, ex-vereador Jairinho, tenta impedir que a história seja exibida.

Uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proíbe a Globo de exibir a edição. A Globo ainda não informou se entrou com recurso.

A coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, apurou que a juíza Elizabeth Machado alega no documento que o réu pode ser prejudicado com a exposição, pois a transmissão do programa poderá colocar em risco "a imparcialidade dos julgadores".

"O processo ainda pende de julgamento e a exibição em canal aberto e por emissora de grande alcance não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados", também informa a liminar.

Em nota para à colunista, a TV Globo respondeu que a emissora não comenta questões em discussão na justiça. Ainda não há confirmações se o caso do programa de amanhã será trocado devido a liminar ou se a emissora seguirá com o cronograma.

História do próximo caso do Linha Direta

Henry Borel tinha quatro anos de idade e morreu no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, em março de 2021. Filho de Monique Medeiros e enteado do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, a investigação apontou o casal como possíveis culpados.

A dupla alegou, à época, que o menino foi encontrado desmaiado no quarto. A primeira hipótese sobre a morte da criança foi a de um acidente, após uma suposta queda da cama. No entanto, lesões internas e equimoses apontadas pela perícia mudaram o rumo da investigação, que acusou Monique e Jairinho.

Os dois vão à júri popular. Enquanto isso, Jairinho segue em prisão preventiva, em regime fechado, e Monique aguarda o julgamento em liberdade.

O Linha Direta está marcado para começar às 23h00 na TV Globo nesta quinta-feira, 18 de maio. A atração tem início depois da série Cine Holliúdy e ficará no ar até 00h10, horário do Jornal Da Globo. O pai da vítima, Leniel Borel, gravou para o programa.

A novo formato do semana já exibiu dois casos muito conhecidos até agora, o de Eloá Pimentel, sequestrada e morta pelo namorado em 2008, e o conhecido como Barbárie de Queimadas, que vitimou mulheres na Paraíba, em 2012. Os episódios são adicionados ao catálogo da Globoplay após a exibição na televisão.

