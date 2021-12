Um dos mistérios da novela é sobre qual o segredo de Candoca (Miriam Feeland) em O Cravo e a Rosa. A jovem é filha de Dalva (Bia Nunnes), que vive empurrando a filha para cima de Edmundo (Ângelo Antônio) e Celso (Murilo Rosa) – que ficará chocado descobrir o que a moça esconde em seu passado.

Qual o segredo de Candoca em O Cravo e A Rosa?

Em O Cravo e a Rosa, Candoca é uma típica boa moça, filha de uma mulher pobre e muito guerreira. Sua mãe tem a ambição de casar a filha, sem saber que a garota é secretamente apaixonada por Edmundo (Ângelo Antônio) e sofre em silêncio por causa disso. Ao longo da novela, Celso se apaixona por ela, mas a história sofre uma reviravolta. Candoca guarda um segredo que só é revelado mais adiante: Candoca não é mais virgem.

Candoca e Celso ficam noivos em O Cravo e a Rosa, mas o romance quase vai por água abaixo quando Dinorá (Maria Padilha) deixa escapar o que Candoca tanto esconde.

Dinorá contará detalhes do romance que a filha de Dalva teve no passado com o pai de uma amiga sua e até fala sobre uma possível gravidez. Ao saber disso, Celso agarra sua noiva, a obriga a ir para o quarto com ele e diz que já sabe de tudo. Para se defender, a moça dá uma bofetada no rapaz e chora. O personagem de Murilo Rosa vai embora.

Apesar da confusão, Celso e Candoca tem um final feliz na trama escrita por Walcyr Carrasco. Ao contar para o melhor amigo de Petruchio (Murilo Rosa) que está pobre, o rapaz insiste que ela se case com ele. Os dois se beijam e a partir de então desenham o fim lado a lado.

Como assistir a novela?

O Cravo e a Rosa ganhou uma edição especial na Globo no horário vespertino. A trama escrita por Walcyr Carrasco é exibida de segunda a sexta, às 14h40, horário de Brasília. Os capítulos também estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay.

Esta é a quarta reexibição da trama – foram duas no Vale a Pena Ver De Novo, em 2003 e 2013, e uma no canal Viva, em 2019. Todas as vezes, foi um sucesso de audiência.

O folhetim passou pela primeira vez entre junho de 2000 e março de 2001, e é inspirado no clássico A Megera Domada, de William Shakespeare. Com 221 capítulos, a história gira em torno do romance entre o caipira Petruchio (Eduardo Moscovis) e a geniosa Catarina (Adriana Esteves).