Qual o segredo de Márcia Chocolate com Pimenta?

Márcia Chocolate com Pimenta guarda um segredo do passado que virá à tona quando Sebastian (Tarcísio Filho) voltar para Ventura. A caipira contará tudo para Ana Francisca (Mariana Ximenes), que cairá na lábia do vigarista e quase se casará com ele. Mas afinal, o que ela esconde?

Márcia e Sebastian foram namorados no passado mas a manicure foi abandonada por seu amado após os dois passarem uma primeira noite juntos.

A caipira e sua família reagem mal quando o vilão retorna para Ventura. Margarido (Osmar Prado), pai da manicure, nutre um grande ódio pelo rapaz já que, naquela época, uma mulher ser abandonada por um homem após perder a virgindade era considerado uma grande 'desonra'.

Quando Sebastian começa a conquistar Ana Francisca, Márcia Chocolate com Pimenta finalmente revela o motivo para odiar tanto o rapaz. A caipira começa dizendo que o homem não presta, o que causa espanto na protagonista. "Eu também já gostei muito dele. Eu era menina, assim como você. Mas eu era apaixonada de verdade por ele. Ele me fez promessas e conseguiu as coisas... que o homem consegue da mulher. E depois fugiu, diz.

Aninha pergunta se Sebastian fugiu de Márcia e a caipira diz que ele na verdade fugiu de toda a cidade. "Aquilo ali não presta, é um vigarista", completa ela.

Por muito tempo, Márcia sofreu por ter sido abandonada pelo rapaz. Margarido também passou a odiar o vilão, ainda mais quando ele começa a se aproximar de Ana Francisca por puro interesse.

O que acontece com Márcia em Chocolate com Pimenta?

Apesar do retorno de Sebastian para Ventura, não será com ele que a caipira irá ficar. O rapaz voltou apenas pois recebeu um pedido de sua família vigarista para que se aproximasse de Aninha e se casasse com ela, para que eles pudessem tomar o controle da fábrica de chocolates.

Enquanto isso, a caipira vive um caso com o prefeito Vivaldo (Fúlvio Stefanini). Apesar de ser casado com Bárbara (Lilia Cabral), o chefe da cidade se encontra às escondidas com a manicure.

No entanto, Bárbara descobre o caso dos dois ao longo da trama e logo a fofoca se espalha pela cidade. A esposa do prefeito o abandona para viver uma aventura com o circo, enquanto a manicure perde todo a sua clientela e o carinho de seu próprio pai, que passa a chamá-la de "sirigaita". Timóteo (Marcello Novaes) também fica arrasado com a revelação.

A manicure dá a volta por cima na reta final. Márcia Chocolate com Pimenta consegue o perdão de Margarido e reconquista Timóteo, com quem se casa e tem um filho nos últimos capítulos da trama.

Final de Sebastian em Chocolate com Pimenta

Sebastian não consegue se casar com Ana Francisca. Quando está prestes a subir no altar com a "viuvinha", Danilo (Murilo Benício) entra na igreja com a polícia e o detetive, que provam que o rapaz está envolvido no sequestro de Tonico (Guilherme Vieira).

O vigarista até tenta fugir, mas é impedido por Timóteo e vai preso. No entanto, ele fica pouco tempo na cadeia e conseguir sair da prisão com a ajuda de Nicanor - na maior cara de pau, ele tentará conquistar a protagonista mais uma vez, mas não conseguirá dar o golpe.

No final de Chocolate com Pimenta, Sebastian se apaixona verdadeiramente pela Dra. Sofia (Patrícia França), que consegue fazer o rapaz andar na linha.

Já Ana Francisca finalmente se casa com Danilo e dá à luz a sua segunda filha, Carmen. A protagonista retoma o controle da fábrica e faz os negócios prosperarem mais uma vez.