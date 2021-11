Qual será o final de Solano López em Nos Tempos do Imperador?

Solano López (Roberto Birindelli) declarou guerra ao Brasil na atual trama das seis. A novela vai abordar a Guerra do Paraguai, conflito mais sangrento da história da América Latina. Se a o folhetim se prender aos fatos que aconteceram na vida real, Solano López terá um final trágico em Nos Tempos do Imperador.

Final de Solano López em Nos Tempos do Imperador

Atualmente em Nos Tempos do Imperador, Solano López aproveitou que todos estavam ocupados com o casamento de Leopoldina (Bruna Griphao) para invadir o território do Mato Grosso.

Apesar da resistência de Dom Pedro II (Selton Mello) no início, o imperador resolve encarar a guerra e convoca soldados para o conflito.

A trama escrita por Alessandro Marzon e Thereza Falcão vai retratar o que aconteceu na realidade e o conflito deve se estender pelos próximos capítulos, já que a Guerra do Paraguai durou seis anos. De acordo com informações do Notícias da TV, o folhetim irá acabar na Guerra. “A gente acaba Nos Tempos do Imperador com a Guerra do Paraguai, que é 1870. A abolição foi em 88, então, vão faltar ainda 18 anos para abolição. O arco dramático da novela é a guerra”, disse Marzon.

Na vida real, a guerra chegou ao fim com a morte de Solano López. O paraguaio foi morto em 1870 durante a batalha de Cerro Corá, pelo soldado brasileiro Chico Diabo que acertou sua lança comprida e afiada no paraguaio.

Além do conflito, Nos Tempos do Imperador também tem mostrado a relação de López com Elisa Alicia Lynch, interpretada por Lana Rhodes. A mulher foi a companheira do paraguaio na vida real e veio com ele para a América do Sul.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília, na Globo. Os episódios ficam salvos para assinantes do GloboPlay após a exibição na TV.