Velho do Rio aparece para José Leôncio e revela segredo

O Velho do Rio aparece para José Leôncio apenas no último capítulo de Pantanal. O fazendeiro só vai descobrir que a entidade é o velho Joventino (Irandhir Santos) quando sofrer um infarto e morrer. Sua alma se encontrará com a do Velho, que contará para ele tudo o que aconteceu.

Quando e como o Velho do Rio aparece para José Leôncio?

Os fãs vão ter que esperar até o episódio final para ver como será que o Velho do Rio aparece para José Leôncio. No último episódio de Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) enfim se casam. No entanto, a felicidade dura pouco. Na manhã seguinte, o rei do gado acorda com uma forte dor no peito e tem um infarto.

Em suas últimas palavras, ele fala sobre seu pai. “O senhor está vivo, pai? Por que não aparece?” É então que sua alma se encontra com o Velho do Rio. “Pai! Eu tô aqui, pai”, grita enquanto seu espírito cavalga pelas matas do Pantanal.

“É seu filho, José Leôncio. Apareça!”, diz ele. O Velho surge e deixa o fazendeiro chocado. “Então não era mentira. O senhor está vivo!”, diz Zé, com um sorriso no rosto. “Eu tô. Agora nós dois estamos vivo”, responde a entidade de maneira enigmática.

Enquanto a alma de Zé conversa com a de seu pai, Filó acorda e encontra o marido desacordado na sala. Ela pede por socorro e todos os moradores da fazenda vão ajudá-la, mas é tarde demais. José Leôncio está morto.

No plano espiritual, o Velho do Rio explica o que aconteceu com ele há anos atrás. “Eu caí do cavalo durante uma luta com um marruá e a cobra boca de sapo me picou no pescoço. Ali eu estava morto”, conta. “Eu disse para o senhor não ir caçar marruás sozinho”, interrompe Zé. A entidade também diz que nunca apareceu para o filho devido ao seu ceticismo.

“Estava escrito, filho. E nossas histórias não terminam aqui. Tem seus filhos, seus netos. Você precisa cuidar deles, igual eu cuidei de você. Agora estou cansado dessa vida. Chegou a minha hora de descansar”, continua a entidade. Zé se desespera ao ver o Velho desaparecer, mas entende sua missão.

José Leôncio se torna o novo Velho do Rio e continua o legado de seu pai. Ele agora é o novo protetor das belezas naturais do Pantanal e também de sua família. Enquanto isso, na fazenda, a família enterra o corpo do rei do gado.

Último capítulo Pantanal

Além do casamento de Filó e da morte de Zé, o último capítulo de Pantanal mostra o velório do fazendeiro. Os três filhos se unem no momento de dor e se despedem do pai, assim como Juma (Alanis Guillen) e os demais moradores da fazenda.

A última cena da novela é justamente de Zé exercendo o papel de novo Velho do Rio. José Leôncio aparece de mãos dadas com a filha de Jove (Jesuíta Barbosa) e de Irma (Camila Morgado), que teve um bebê com Trindade (Gabriel Sater). No entanto, a criança passa a ser criada por José Lucas após o peão cramulhão desaparecer.

“Seu pai agora virou vereador?”, questiona o novo Velho do Rio para o enteado de José Lucas. “Ele não para mais em casa”, responde a criança.

A filha de Juma então pede para o Velho contar uma história e cita a mulher que vira onça. A menina repete a frase muito falada por sua mãe: “só viro onça quando estou com ‘reiva'”.

Enquanto isso na fazenda, Filó devaneia: “Por que só essas crianças veem esse Velho do Rio? Se ele é meu Zé Leôncio, por que não aparece pra mim?”

