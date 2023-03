Quando acaba Bambolê no Viva 2023?

Bambolê, trama de 1987, está sendo reprisada no Viva e deve continuar no ar nos próximos meses. Protagonizada por Carlos Marzo e Suzana Vieira, o folhetim foi inspirado no romance 'Chamas e Cinzas', de Carolina Nabuco, e ainda tem muita história para contar em sua edição especial.

Quando termina a reprise de Bambolê?

A novela Bambolê tem 172 capítulos em sua exibição original e ficou no ar por seis meses, entre setembro de 1987 e março de 1988. O folhetim começou a ser ser reexibido em novembro de 2022 e se tiver a mesma duração da primeira vez que foi transmitida, deve termina entre maio e junho. Lembrando que as novelas do Viva podem sofrer cortes.

A trama é de autoria de Daniel Más com colaboração de Ana Maria Moretzsohn, exibida no horário das 18h na década de 70. A história da novela gira em torno de Álvaro Galhardo (Carlos Marzo), que mantém uma ótima relação de amizade e diálogo com as três filhas, Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins), comportamento não convencional para a década de 50.

Ele vive em pé de guerra com sua cunhada Fausta (Joana Fomm), que discorda da maneira com que as jovens são criadas. A arrogante e calculista personagem sonha em arrumar bons casamentos para suas sobrinhas, que assegurem um futuro confortável, fazendo as meninas ficarem dividias entre a tia e o pai.

Os conflitos entre os dois ficam maiores quando Álvaro passa a se relacionar com Marta (Susana Vieira), uma mulher desquitada e mãe de dois filhos.

Bambolê vai ao ar de segunda a sábado, às 14h40, com reprise às 00h30 do dia seguinte. Os episódios são reexibidos na madrugada de segunda-feira entre 00h30 e 04h00.

Também é possível assistir os episódios no Globoplay +canais, mas é necessário ter o plano de assinatura com valor de R$ 42,90 mensais.

Qual novela vai substituir?

Direito de Amar (1987) e O Sexo dos Anjos (1989) são algumas das novelas cotadas para substituir Bambolê no Viva, de acordo com o portal Na Telinha. Apesar do canal ainda não ter oficializado a substituta para o público, é possível que uma dessas opções seja escolhida já que o registro pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) foi concedido para ambas no ano passado. As obras ainda não estão disponíveis no Globoplay.

De fato espera-se que uma novela dos anos 70 ou 80 seja escolhida para a programação, já que essa faixa de horário é reservada para tramas mais antigas - a antecessora de Bambolê foi Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983).

Direito de Amar, escrita por Walther Negrão, conta a história de dois jovens Rosália (Gloria Pires) e Adriano (Lauro Corona), que se apaixonam em um baile de máscaras sem saber a identidade um do outro. No final da noite, eles se separam, mas fazem tudo para se reencontrarem, mas as coisas não são tão fáceis como eles imaginavam.

Isso porque Rosalía é obrigada a se casar com o poderoso banqueiro Francisco Monserrat (Carlos Vereza) após seu pai prometê-la em casamento para o ricaço, que por ironia do destino é pai de Adriano. O rapaz e a moça sofrem por terem que conviver diariamente.

Já Sexo do Anjos, de Ivani Ribeiro, é inspirada em O Terceiro Pecado. Diana, o Anjo da Morte (Bia Seidl), designa um Emissário (Felipe Camargo) para buscar Isabela (Isabela Garcia) na Terra, mas a criatura angelical reluta a cumprir a missão e acredita que seja mais justo levar a irmã dela Ruth (Sílvia Buarque). O Emissor dá a sugestão para o Anjo da Morte, que o transforma em humano para que ele tente salvar sua amada. No entanto, a própria Diana se torna uma mulher na Terra mas acaba se apaixonando por Renato (Mário Gomes).