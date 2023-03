Novela Amar a Morte no Viva: história e elenco da substituta de Maria do Bairro

A novela Amar a Morte estreia no canal Viva no dia 27 de março e substitui a trama de Maria do Bairro na faixa das 20h30. O folhetim mexicano foi adicionado ao catálogo da Globoplay em 2022 e já pode ter seus 87 capítulos conferidos antes mesmo da chegada ao Viva.

A trama do folhetim é inédita nas telinhas brasileiras e foi exibida entre novembro de 2018 e março de 2019 no México. A história gira em torno da morte de três homens que possuem personalidades e vidas totalmente diferentes, mas certo dia acabam interligados na hora de sua partida.

Um assassino condenado nos Estados Unidos, Leon (Alexis Ayala), um magnata em relacionamento com Lucia (Angelique Boyer), Macario Valdés (Michel Brown), e um professor de antropologia, Beltrán (Arturo Barba), morrem ao mesmo tempo em partes diferentes do mundo e uma troca de corpos ocorre no processo.

Presos em corpos diferentes, será necessário fazer o possível e impossível para lidar com a nova realidade e tentar encontrar uma solução.

Elenco de Amar a Morte é estrelado pela atriz Angelique Boyer

A novela Amar a Morte tem a grande atriz Angelique Boyer, um dos principais nomes dos folhetins latinos e estrela de obras como Teresa (2010 - 2011), Três Vezes Ana (2016), Império De Mentiras (2020), entre outras.

Na trama, a famosa de 34 anos vive a bela Lucía Borges. Ela teve um passado duro que a obrigou a sobreviver e acabou fugindo para a cidade do México em que começou a trabalhar para o Grupo Carvajal e conhece León. Ela aceita se casar com o magnata com bastante interesse em sua fortuna.

Michel Brown vive Macario Valdés

O ator e cantor argentino Michel Brown de 46 anos vive Macario Valdés na trama de Amar a Morte. Ele é um assassino que é condenado a cadeira elétrica nos Estados Estados. Ele é um homem impulsivo, bastante desconfiado e cheio de ressentimentos.

Os trabalhos mais recentes do famoso foram La Noche Del Diablito (2022), Paixões Ardentes (2003 - 2022), Coração Marcardo (2022), Cecília (2021) e Parot (2021).

Alexis Ayala interpreta Leon

Alexis Ayala, de 57 anos, vive o ricaço León Carvajal, que tem uma empresa de comunicação no México. Ele é carismático, tem bom coração e é casado com uma mulher bem mais nova, Lucia Borges.

Após ser atacado, ele acorda no corpo de Macario, o assassinado condenado a cadeira elétrica. Ele tenta retornar para a família e por estar em outro corpo, se infiltra para tentar descobrir seu assassino.

O ator está atualmente trabalhando na novela Pienso en ti, que estou agora em março de 2023.

Beltrán é papel de Arturo Barba

O ator mexicano de 49 anos Arturo Barba interpreta Beltrán Camacho na trama de Amar a Morte. Ele é um professor universitário de antropologia estudioso que tem uma vida monótona. Ele tem um filho chamado Javier, que tem uma doença terrível, e sofre um acidente de carro com a esposa no começo da trama, o que causa sua troca de corpo.

O público deve lembrar do ator por recentes trabalhos no catálogo da Netflix, como as séries Control Z (2022) e Desejo Sombrio (2022).

Alejandro Nones como Johny Corona

Johny Corona é interpretado pelo ator venezuelano-mexicano de 40 anos Alejandro Nones. Ele é especialista em finanças e braço direito de Leon no Grupo de mídia Carvajal. Porém, nem tudo é o que parece e ele quer a todo custo o império do amigo e até a esposa dele.

Nos últimos anos, ele apareceu em Lágrimas de Amor (2012 - 2022), Un extraño enemigo (2022) e Quem Matou Sara? (2021 - 2022).

Claudia Martin é Eva Carvajal em Amar a Morte

Papel da atriz mexicana de 33 anos Claudia Martin, a personagem Eva Carvajal é filha de León Carvajal. Ela é inteligente e se destaca no setor executivo do grupo de comunicação. Claudia também está no elenco de Os Ricos Também Choram, outra novela mexicana do catálogo da Globoplay.

Jessica Mas vive Lupita de Valdés na novela Amar a Morte

A porto-riquenho de 46 anos Jéssica Mas Negrón interpreta Lupita de Valdés, esposa do criminoso Macario Valdés, também conhecido como El Chino. Ela é mãe de Juliana e foge do Texas rumo a cidade do México. Nos últimos anos, Jessica Mas esteve em Implacables: Mexico (2022), Amor Dividido (2022) Esta historia me suena (2020) e Julivantina (2019).

Gonzalo Peña é Guillermo Carvajal

O ator espanhol de 33 anos Gonzalo Peña interpreta Guillermo Carvajal na trama da novela Amar a Morte. Ele vive um dos filhos de Leon e começa a ter contato com o "mundo de lá" depois da morte do pai. O famoso já apareceu em obras como La Malquerida (2014), Hijas de la luna (2018), Cita a Ciegas (2019) e Qué le pasa a mi família? (2021).

