Após a atriz Tatá Werneck ser diagnosticada com covid-19 e precisar se afastar das gravações de Terra e Paixão por alguns dias, a personagem Anely desapareceu da novela das 9 e deixou parte dos telespectadores com saudade. A boa notícia para quem gosta da irmã pilantra de Lucinda (Debora Falabella) é que a atriz já voltou a gravar e em breve a cam-girl dará às caras novamente na história. Quando Anely volta para Terra e Paixão? Retorno está mais perto do que você imagina.

Anely retorna nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão

Anely reaparecerá no capítulo desta quarta-feira, 6 de setembro, segundo mostram os resumos oficiais divulgados pela emissora. Após seu sumiço na história, ela reencontrará Luigi (Rainer Cadete), seu parceiro de falcatruas, e contará para o italiano que Tadeu (Claudio Gabriel) enfim descobriu sua identidade secreta e agora ameaça contar que ela é uma cam-girl para todo mundo.

No episódio de amanhã, quinta-feira, 7 de setembro, ela aparecerá novamente, porém, apenas nas cenas finais, quando flagrará Petra (Debora Ozório) com Hélio (Rafa Vitti). Ela tirará uma foto da dupla para mostrar para Luigi. Anely também dará às caras no capítulo seguinte, quando será convidada por Luigi para viajar até o Rio de Janeiro. Tadeu vai continuar com sua obsessão pela personagem de Werneck e mandará Enzo (Rafael Gualandi) atrás dela.

Já nos capítulos da próxima semana, Anely ficará distante novamente, ela só vai reaparecer no dia 16 de setembro, um sábado. Algumas cenas de Anely em Terra e Paixão já estavam gravadas, outras precisaram ser descartadas por conta de uma mudança na história para que fizesse sentido o seu desaparecimento. Novas cenas da personagem estão sendo gravadas desde a última terça-feira, 5 de setembro, quando Tatá Werneck voltou aos Estúdios Globo, já recuperada da covid-19 e com seus testes negativos.

Marido de Tatá Werneck e intérprete de Hélio em Terra e Paixão, o ator Rafa Vitti não foi diagnosticado com a doença, assim como sua filha de 3 anos, Clara Maria. Por isso, pelo que se sabe ele continuou gravando a novela, enquanto a esposa estava isolada. Por isso, seu personagem não deve sumir como foi com Anely.

Quem também precisou ficar fora por alguns capítulos, porque também estava com covid, foi Jonathan Azevedo, que vive Odilon na história. Ele também retornou para as gravações do folhetim de Walcyr Carrasco na última terça e deve aparecer em breve na trama, porém, os resumos não adiantam o dia exato de sua primeira cena após o retorno aos estúdios.

Leia também - James Brum existe? Quem é o cantor de Terra e Paixão