Terra e Paixão: por que Anely sumiu da novela?

O público já tem sentido falta da personagem de Tata Werneck, 40 anos, nos novos capítulos da Terra e Paixão, trama das 9 da TV Globo. Mas afinal, por que Anely sumiu da novela?

O que aconteceu com a Tata Werneck?

A personagem Anely saiu temporariamente da novela porque a atriz Tata Werneck foi diagnosticada com covid-19 pela primeira vez. Depois de fazer o teste e receber o resultado positivo, ela precisou se isolar e ficou longe dos estúdios da TV Globo. No Instagram, a atriz revelou que ficou no total 5 dias sem gravar a novela, o que pode até parecer pouco, mas ela contou que geralmente são gravadas cerca de 16 cenas por dias, então como um todo é bastante coisa.

Tatá também contou que devido a doença, o autor Walcyr Carrasco e sua colaborada Thelma Guedes tiveram que modificar a trama, para que Anely ficasse fora de uma leva de capítulos. Por conta disso, algumas cenas já gravadas tiveram que ser descartadas, como sequências ao lado de Debora Falabella, que interpreta sua irmã Lucinda na história, pois Anely teria que "desaparecer" por um tempo e elas perderiam o sentido. "Várias cenas muito maneiras (...) Enfim, não tinha o que fazer", lamentou nos stories.

Esta foi a primeira vez que Tatá Werneck contraiu a doença, mesmo durante o auge da pandemia ela não ficou doente nem um vez. A famosa disse nos stories que é muito cuidadosa e continuava usando máscara até meados de março deste ano. Apesar do susto, ela ficou bem e teve sintomas apenas por um dia. Para ela, o pior foi o desespero ao descobrir que estava com a covid, mas não teve sintomas fortes.

No último sábado, dia 2, a atriz comentou na web que já estava bem e negativou no novo teste. Com isso, ela retornou pouco depois para as gravações do folhetim. Suas primeiras cenas foram filmadas na terça-feira, 5 de setembro. Segundo comentou no Instagram, ela acredita que ainda esta semana ela volta a aparecer em Terra e Paixão.

A atriz comemorou que sua filha de 3 anos, Clara Maria, não ficou doente, mas lamentou que um de seus parceiros de cena, o ator Jonathan Azevedo, que interpreta Odilon, também pegou covid e precisou se afastar. Ele mostrou no Instagram que também voltou a gravar na terça-feira, 3 de setembro. Em breve, seu personagem terá uma super virada na história de Terra e Paixão, segundo adiantou Tatá nas redes sociais.

Confira - Quem visita Agatha? Vilã não age sozinha em Terra e Paixão

Como vai ficar a história da Anely em Terra e Paixão agora?

Com o retorno de Tatá Werneck aos estúdios da TV Globo, os resumos da novela mostram que os próximos passos da personagem em Terra e Paixão serão contra Petra (Debora Ozório). Anely vai flagrar a mocinha com o engenheiro Hélio (Rafa Vitti) e tirará uma foto da dupla. Para quem não lembra, o primeiro beijo deles já rolou, mas a garota o afastou depois de revelar que foi abusada na infância e por isso tem traumas em relação a toques masculinos.

Após tirar uma foto de Hélio e Petra juntos, Anely a mostrará para seu parceiro de crimes, Luigi (Rainer Cadete), marido de Petra, que ficará chocado. Com a fotografia em mãos, ele vai expor a esposa na frente de Irene (Gloria Pires) e Antônio (Tony Ramos), que pedirá para que o genro não desista de sua filha.

Além disso, alguns outros momentos marcarão a história de Anely. Ela revelará para Luigi que Tadeu (Claudio Gabriel) descobriu sua identidade secreta e ameaçou a revelar para todos. Pouco depois, ela será convidada pelo italiano para fazer uma viagem até o Rio de Janeiro e Tadeu enviará Enzo (Rafael Gualandi) atrás da irmã de Lucinda na cidade maravilhosa.

Leia também - Terra e Paixão: o que Petra da novela tem?