Quando Chama o Coração substitui ator em nova temporada

A 9ª temporada de Quando Chama o Coração estreia em 2022 e vai trazer algumas novidades para os fãs do seriado. Uma delas é que os atores mirins que interpretam o pequeno Jack Júnior, filho de Elizabeth, serão substituídos por um novo artista infatil.

Intérpretes de Jack são substituídos em Quando Chama o Coração

Desde a sexta temporada da série, Jack é interpretado por dois atores gêmeos, Lincoln e Gunnar Taylor. Mas, de acordo com informações do portal ET, Hyland Goodrich vai assumir o papel a partir da próxima leva de episódios que vão ao ar em 2022. Esse será o primeiro trabalho do ator na TV.

Ao portal ET, Erin Krakow, intérprete da protagonista Elizabeth, disse que o novo integrante do elenco trouxe muita alegria e risos para o Hope Valley. “Mal podemos esperar que os Hearties [fãs da série] se apaixonem pelo desempenho de Hyland, assim como nós”, disse.

A primeira foto de Hyland Goodrich no papel de Jack já foi divulgada:

Quando estreia a 9ª temporada da série?

A data exata da estreia dos 12 novos episódios ainda não foi confirmada, mas o que se sabe até agora é que a 9ª temporada de Quando Chama o Coração estreia em 2022 nos Estados Unidos e Canadá. Também ainda não há previsão de quando os capítulos chegarão ao Brasil.

Por enquanto, os fãs brasileiros podem assistir a 5ª e a 6º temporada na Netflix. A Record TV também exibe Quando Chama o Coração e começou a transmitir, com exclusividade no Brasil, a oitava temporada. Os episódios começaram a ser exibidos em 14 de dezembro na emissora de Edir Macedo.

Assim como produções de todo o mundo, as gravações da nona parte de Quando Chama o Coração sofreram atrasos, interrupções e alterações de roteiro causadas pela pandemia de covid-19.

