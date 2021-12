Elizabeth deve ficar com quem em Quando Chama o Coração?

Na esquerda Elizabeth com Nathan, na direita o outro membro do triângulo amoroso, Lucas - Foto: Reprodução/Record

Com a exibição da 8ª temporada de Quando Chama o Coração na Record TV, capítulos inéditos até então no Brasil, o público tem acompanhado o triângulo amoroso de Elizabeth (Erin Krakow), Lucas Bouchard (Chris McNally) e Nathan Grant (Kevin McGarry). Nós já sabemos com quem Elizabeth fica em Quando Chama o Coração, o que queremos descobrir é a sua opinião: qual a melhor escolha entre Lucas e Nathan? Vote!

Elizabeth fica com quem em Quando Chama o Coração?

No último episódio da oitava temporada, Elizabeth coloca fim ao mistério e revela que seu coração pertence a Lucas. A moça escolhe ficar com o personagem de Chris McNally e sela o momento com um beijo e agradecimento: “obrigada por esperar por mim”.

O que acha da escolha da personagem? A próxima temporada mostrará o início do relacionamento da dupla, além da vida de Nathan, depois de perder a briga pelo amor da professora.

Porém, nem tudo está perdido ainda para os fãs de Nathan, já que a série ainda não foi finalizada. Apesar de ter escolhido Lucas, não há garantias que o romance do casal será duradouro e Elizabeth terminará Quando Chama o Coração ao lado de Lucas. A nova temporada da série canadense pode trazer surpresas!

Assista a cena do último capítulo da oitava temporada, momento em que Lucas e Elizabeth trocam declarações:

Quando estreia a 9ª temporada

Os novos capítulos da produção chegam às telinhas dos Estados Unidos e Canadá em 2022, ainda não há data exata do lançamento da temporada. No Brasil, não se sabe se e quando a série deve dar às caras, a Record ainda não informou se comprará o direito de exibição da nova temporada e a Netflix tem apenas as temporadas 5 e 6 em seu catálogo e está atrás do canal de Edir Macedo.

Jack volta em Quando Chama o Coração?