Quando Chama o Coração: vai ter a 8ª temporada na Record?

Boa notícia para os fãs de Elizabeth (Erin Krakow) e os demais moradores da cidade de Hope Valley: a Record vai começar a exibir a 8 ª temporada de Quando Chama o Coração ainda em 2021. A temporada é a última lançada até agora e é inédita no Brasil.

Quando estreia a 8 ª temporada de Quando Chama o Coração na Record?

Os novos episódios da série canadense de Quando Chama o Coração vão chegar às telinhas no dia 14 de dezembro de 2021, próxima terça-feira. A informação foi confirmada pela emissora ao DCI em conversa com a assessoria. Atualmente, a Record exibe os capítulo da 7 ª temporada de Quando Chama o Coração.

O oitavo ano da produção conta com 12 capítulos no total. A 9 ª temporada de Quando Chama o Coração já está confirmada, é prevista que ela seja lançada em 2022 nos Estados Unidos e Canadá, mas não se sabe ainda quando estes novos episódio marcarão presença no Brasil.

Nesta oitava temporada de Quando Chama o Coração, o público acompanhará o desfecho do triângulo amoroso entre Elizabeth, Lucas (Chris McNally) e Nathan (Kevin McGarry). No episódio final, a mocinha finalmente decide a quem entregar o seu coração.

Como assistir When Hope Calls?

Para assistir a inédita 8 ª temporada de Quando Chama o Coração, sintonize na Record TV a partir das 21h45, depois da novela A Bíblia, de segunda a sexta-feira. Se não quiser ligar a TV e preferir acompanhar pelo seu celular, computador ou tablet, é possível acessando a aba ‘no ar’ do Playplus durante a exibição ao vivo.

Diferente de outras atrações do canal, os capítulos da série canadense não são adicionados ao catálogo do Playplus após a transmissão na televisão, ou seja, não perca a exibição na ao vivo TV, pois não conseguirá assistir o capítulo depois. Lembre-se que estes novos episódios são inéditos.

Para quem já viu até o quarto ano da série e parou de acompanhar, é possível assistir a quinta e a sexta temporada da produção na Netflix, essas são os únicos episódios da série no catálogo do streaming. As primeiras temporadas foram removidas da plataforma há pouco tempo.

A TV Record já divulgou chamada sobre a temporada inédita:

