Quando começa Cheias de Charme no lugar de Mulheres de Areia e horário?

Sucesso da faixa das 19h, a novela Cheias de Charme vai substituir Mulheres de Areia partir da próxima semana, 11. Essa será a segunda vez que o folhetim protagonizado pelas personagens Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida será reprisado na emissora.

Que dia começa Cheias de Charme em 2024?

A reprise de Cheias de Charme começa em 11 de março, segunda-feira, logo após o Jornal Hoje. Na duas primeira semana, o folhetim vai dividir o horário com os capítulos finais de Mulheres de Areia, que termina em 15 de março, sexta-feira.

Exibida pela primeira vez em 2012, Cheias de Charme foi um fenômeno de audiência - média de 29,5 - no horário das 19h, somando 143 capítulos.

As protagonistas da história são as domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, que se aproximam para lutar por seus direitos e acabam criando um grupo musical, as Empreguetes.

Penha era empregada doméstica de Chayene (Cláudia Abreu), uma famosa cantora piauiense de eletroforró, denuncia a patroa por agressão; Rosário, cozinheira do bufê do seu Malaquias (Cláudio Tovar), é detida ao invadir o camarim do cantor Fabian (Ricardo Tozzi); e Cida, empregada na casa da família Sarmento, envolve-se em uma briga após flagrar o namorado, Rodinei (Jayme Matarazzo), aos beijos com Brunessa (Chandelly Braz).

Por ser uma novela com 14 anos, todos os capítulos estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Basta procurar pelo título na aba de busca para ter acesso ao conteúdo. Depois que a história estiver no ar, a nova edição da trama será disponibilizada na plataforma de streaming.

