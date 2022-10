Quando começa o Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo

Quando começa o Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo

A Rede Globo anunciou durante intervalo comercial do último capítulo de Pantanal a nova novela do Vale a Pena Ver de Novo, substituta de A Favorita. Mas quando começa o Rei do Gado? A novela dos Mezengas estreia ainda em 2022 na programação vespertina da emissora.

Quando começa o Rei do Gado em 2022?

O Rei do Gado no Vale A Pena Ver de Novo deve começar entre outubro e novembro, em substituição a novela A Favorita – que que não mostrou um bom desempenho nas tardes da Globo.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, autor de Pantanal, o nome Mezenga apareceu diversas vezes na camisa de Tadeu, em referência ao fazendeiro Bruno Mezenga (Antonio Fagundes).

A trama foi exibida originalmente em 1996, e narra o romance do latifundiário de Mezenga com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil, respectivamente, com criação de gado e plantações de café.

A novela foi exibida no “Vale a Pena Ver de Novo” pela primeira vez em 1999 e depois foi para o canal Viva em 2011. Em 2015, a novela voltou a ser reprisada na Globo. Em 2022 entrou para o Globoplay.

+ VÍDEO: como foi a morte de Zé Leôncio na novela Pantanal