Com o sonho de ser mãe, a personagem de Adriana Lessa realiza um procedimento médico para engravidar, mas quando tomou a decisão ela não fazia ideia que sua inseminação artificial seria diferente de qualquer outra mulher no mundo. Saiba quem é o filho da Deusa em O Clone.

Quem é o filho da Deusa na novela O Clone?

O filho da mulher na novela de Gloria Perez é Leandro, também conhecido como Leo, um dos personagens vividos por Murilo Benício no folhetim de 2002. O rapaz é o clone citado no título da produção.

Como tudo acontece? Deusa vai até o consultório do Dr. Albieri (Juca de Oliveira) para realizar uma inseminação artificial. O procedimento é realizado, tudo dá certo e ela consegue dar a luz a um filho. No entanto, o que não sabia era que Albieri introduziu nela seu experimento, o clone de Diogo.

A mulher vive durante 18 anos sem saber de nada, sempre pensou ter passado por um procedimento médico comum, até que a revelação vem a tona na novela. Deusa custa a acreditar que seu filho é na verdade um clone e o rapaz passa por uma crise de identidade na trama.

Final da novela

Depois que é revelado que Leo é clone de Diogo, Leônidas (Reginaldo Faria), pai dos gêmeos interpretados por Benício, leva o assunto até a justiça. O ricaço resolve que quer o reconhecimento da paternidade do rapaz e deseja que sua falecida esposa seja considerada a mãe biológica de Leo.

Deusa não quer perder o filho em O Clone e disputa com Leônidas nos tribunais, a mulher deseja continuar como mãe de Leandro na certidão de nascimento do personagem. No desfecho da novela, os dois recebem resultados positivos, Deusa continua legalmente como mãe de Leo, e apesar de não conseguir o reconhecimento da maternidade em nome da ex-esposa, Leônidas vence a paternidade do rapaz.

