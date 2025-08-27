Cinema & TV

Quando é a final do Masterchef 2025 com Daniela e Felipe

Destaques da temporada vão duelar ao vivo pelo troféu

Escrito por Anny Malagolini
A aguardada final do Masterchef 2025 está marcada para esta terça-feira, 2 de setembro, quando o público vai conhecer o melhor cozinheiro amador da temporada. A disputa decisiva será entre Daniela e Felipe, após a dupla eliminar Glória e Rodrigo.

Final do Masterchef 2025 com Daniela e Felipe

A final vai começar às 22h30 de terça-feira, 2. Um deles se juntará ao hall de campeões que conta com Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antônia Russi, Rodrigo Massoni, Anna Paula Nico, Isabella Scherer e Lays Fernandes.

Ao longo da temporada, Daniela e Felipe foram os principais destaques da competição, a ambos somam Pins – broches dados aos vencedores das provas individuais.

A exibição é na Band, canal que você pode acompanhar por qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Se ainda quiser assistir a final ao vivo e de graça, mas pela internet, você consegue acompanhar a transmissão em tempo real da Band pelo site do canal. É só acessar o endereço e depois clicar em “ao vivo” entre as abas superiores do portal, no lado esquerdo.

Em seguida, você deverá escolher se vai assistir a Band, ouvir a BandNews Fm, a Band Fm ou a Radio Bandeirantes. Clique no canal e espere ser redirecionado. Na nova página, um player irá abrir para você, será necessário assistir algumas propagandas e depois o conteúdo será liberado.

Quando começa o Masterchef Confeitaria?

Com o fim do Amadores de 2025, a Band irá apresentar a versão Confeitaria do programa. A 2ª edição do Masterchef Confeiterios começa no dia 9 de setembro, terça-feira, às 22h30. Os jurados serão Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo.

Ao todo, serão 14 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil. Os confeiteiros são profissionais, com idades entre 27 e 51 anos, já estão no mercado.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

