Quem é o Galo do The Masked Singer Brasil? Veja palpites

O Galo é mais um participante do The Masked Singer Brasil que ainda não teve sua identidade revelada. O personagem já se apresentou no segundo e no quarto episódio da temporada, com as músicas 'Frevo Mulher' e 'Tipo Gin'. Os jurados e o público já tem alguns palpites de quem é o mascarado.

Nomes que podem ser o Galo do The Masked Singer

O Galo chegou animando a plateia e os jurados no segundo episódio do The Masked Singer ao colocar todo mundo para dançar com o hit 'Frevo Mulher'. O cantor também aproveitou para dar das primeiras dicas sobre sua identidade.

O artista mandou um bilhete para Taís Araújo que diz "seus filhos te mandaram um beijo", levantando suspeitas de que possa ser alguém próximo a ela. Ele também afirmou que o item mais estranho que já comprou foi um bicho venenoso em uma viagem. "Já fui do tombo à lama", disse ele.

Taís Araújo chutou o nome de Márcio Vitor, enquanto Sabrina Sato acredita que possa ser o ex-BBB Gil do Vigor. Já Mateus Solano acha que é Thardelly Lima por trás da fantasia. O palpite de Eduardo Sterblitch é que se trata de Chay Suede.

No quarto episódio, Galo disse que "dá um duplo mortal e entra para o combate" quando encara desafios. Sobre seu estado civil, ele disse que independente de qualquer coisa ele gosta de pessoas. O personagem afirmou que "gosta de viver muitas vidas em uma só", levantando a suspeita de que se trata de um ator.

Os jurados deram novos palpites, citando os nomes de Gustavo Falcão, Jesuíta Barbosa, Caio Castro e Alfie Enoch. No entanto, para boa parte dos internautas, o Galo do The Masked Singer pode ser o cantor Xamã. Outro nome citado é o de Vitão.

Quem são os mascarados do Masked Singer Brasil 2023?

Neste edição, 14 participantes disputam o prêmio de R$ 150 mil e o troféu de campeão da temporada. Até agora, quatro deles já foram eliminados.

O primeiro a deixar a competição foi Paulo Betti, que usava a fantasia de Coelho. Na segunda semana, Erika Januza foi desmascarada como a Broco Lee após ser escolhida pelos jurados pra deixar o programa.

Uma das grandes surpresas veio no terceiro episódio, com Marcelo Serrado revelando ser o Milho de Milhões. Quem ficou mais surpresa foi Taís Araújo, pois ambos trabalharam juntos recentemente em Cara e Coragem. O quarto eliminado da temporada foi o apresentador Fernando Fernandes.

Essa é a terceira temporada do The Masked Singer Brasil, que começou em 2021. A primeira edição consagrou Priscila Alcântara como campeã, que continua no programa como repórter de bastidores. Já a segunda temporada teve como vencedor o ator David Junior, conhecido por trabalhos em novelas da Globo.

O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, a partir das 15h45, horário de Brasília, logo após o programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Os episódios também ficam disponíveis para os assinantes do Globoplay após a exibição na TV - basta procurar pelo título na aba de busca.

