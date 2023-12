Quando é a retrospectiva da Globo de 2023?

Um momento muito aguardado pelo público que adora relembrar os grandes acontecimentos que marcaram o país e o mundo, a retrospectiva da Globo já é tradição no canal. E para quem está ansioso para conferir as lembranças de 2023, ela vai ao ar nesta sexta-feira, 29 de dezembro.

Horário da retrospectiva da Globo 2023

Programa especial do Globo Repórter, a retrospectiva da Globo 2023 vai começar às 22h25 nesta sexta, depois da novela Terra e Paixão. A exibição terá um total de 1 hora e 45 minutos e terminará 00h30, segundo a programação oficial, e será apresentada pela jornalista Sandra Annenberg.

A chamada de divulgação da retrospectiva da Globo já deu alguns spoilers para o público do que vai aparecer e as recordações do mês de janeiro começarão com a posse do presidente Lula na virada do ano e a invasão da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no dia 8.

No mundo dos esportes, a retrospectiva vai relembrar as conquistas de Rebeca Andrade na ginástica e sua vitória contra a grande Simone Biles no Mundial de outubro, além de também recordar a Copa do Mundo Feminina, em agosto, que teve o Brasil eliminado ainda na fase de grupos e marcou a última Copa da craque Marta.

Quem também não ficará de fora são alguns dos assuntos do momento, como o conflito de Israel e o Hamas na Palestina, além da crise climática, que tem marcado temperaturas altas ao redor do mundo e desastres naturais.

As redes sociais do Globo Repórter também adiantaram algumas das pautas que serão abordadas na retrospectiva do Globo e público pode esperar matérias sobre a eleição de Javier Milei na Argentina, descobertas recentes da ciência, VTs de celebridades, entre outros.

Além disso, espera-se uma homenagem a jornalista Gloria Maria, que faleceu em fevereiro, e foi parceira de Sandra Annenberg em outras retrospectivas. No final da chamada do especial, que foi exibida na TV Globo nos últimos dias, Gloria é relembrada com uma fotografia ao lado apresentadora, que declara: "você estaria aqui comigo para apresentar mais uma retrospectiva".

Como assistir a retrospectiva da Globo 2023 ao vivo

Para assistir a retrospectiva da Globo 2023 ao vivo, é só sintonizar na TV Globo de qualquer aparelho de televisão. No entanto, para quem não for conseguir conferir o programa, a boa notícia é que será possível acompanhar tudo em tempo real pela Globoplay, e melhor ainda, de graça.

A plataforma streaming permite que qualquer usuário confira a programação ao vivo da TV Globo, sem cobrar nada, porém, para isso é necessário ter uma conta gratuita no site. Para quem ainda não tem a sua, é possível criar agora mesmo, o processo é rápido e simples.

O primeiro passo é acessar a http://globoplay.com.br/ pelo navegador de sua preferência, seja pelo celular ou computador, ou então instalar o aplicativo no seu aparelho ou até mesmo em uma televisão Smart.

Depois, é só clicar em "entrar" e em seguida em "cadastre-se". O próximo passo será preencher com algumas informações pessoais um formulário que será aberto na tela e exibirá dados como nome completo, data de nascimento, gênero, localização, entre outros.

Depois disso, será necessário confirmar que concorda com os termos do site, além de apertar o botão "cadastrar" para finalizar o processo. Em seguida, é só acessar a Globoplay no horário da retrospectiva da Globo com o login que acabou de criar e clicar na aba "agora na TV" para assistir a emissora ao vivo.

Dá para assistir as retrospectivas antigas?

Quem quer relembrar os acontecimentos dos anos anteriores, pode assistir as retrospectivas de 2016 a 2022 na Globoplay. Já os programas de 2015 para trás não estão disponíveis na plataforma streaming atualmente.

A boa notícia para quem não é cliente do serviço é que as retrospectivas dos anos passados são gratuitas, então não é preciso ser assinante de nenhum serviço, só ter um perfil grátis no site. Essa conta é a mesma que se cria para assistir a programação ao vivo da Globo pelo streaming, então se já tiver a sua, não é necessário criar outra.

Como nos últimos anos esses programas especiais têm sido adicionados ao catálogo, então quem perder a retrospectiva da Globo deste ano de 2023 ao vivo na próxima sexta-feira, 29, poderá conferi-la depois da exibição na televisão pela plataforma.

