11 lugares para passar o Ano Novo em São Paulo de 2024

Seja com festas glamorosas ou opções mais tranquilas, São Paulo oferece escolhas para todos os gostos e bolsos. A metrópole também é palco de um dos Réveillons mais tradicionais do país, na Avenida Paulista, onde ocorre a queima de fogos e shows. Confira a programação deste ano.

Ano Novo na Paulista | Ano Novo em São Paulo

A opção mais conhecida é o Ano Novo na Avenida Paulista, realizado gratuitamente pela Prefeitura de São Paulo. Neste ano, quem se apresenta no palco montado na avenida mais famosa da cidade são os artistas Chitãozinho & Xororó, Claudia Leitte e Zezé di Camargo. Também estarão presentes Ton Carfi, Escola de Samba Mocidade Alegre, Max de Castro e Baile do Simonal que convida Léo Maia, Ellen Oléria e Ivo Meirelles. Nos intervalos, quem comanda a festa é o DJ Cranmarry. A festa é na rua, mas todo o público é submetido a uma revista pessoal antes de entrar. Objetos proibidos, como garrafas de vidro, devem ser descartados.

Geralmente, a queima de fogos tem duração aproximada de 12 minutos e fica concentrada em um ponto da avenida. A Prefeitura ainda não informou por quanto tempo irá durar o espetáculo, mas o público pode esperar algo semelhante ao que ocorreu nos anos anteriores.

O palco será montado na Avenida Paulista, entre as ruas Haddock Lobo e a Bela Cintra, e terá referências a lugares icônicos da cidade, como a estação da Luz e a catedral da Sé. Com o mesmo tamanho de 2022, a estrutura terá 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 de altura.

Relacionado: Horário que acende a Árvore de Natal do Ibirapuera

Praça Pôr do Sol

Não há uma programação especial para a Praça Pôr do Sol, mas o local é uma opção para quem quer algo gratuito e não deseja enfrentar a multidão na Avenida Paulista. Localizada em Pinheiros, a praça oferece uma vista privilegiada da cidade, o que faz com que muitas pessoas optem por ir até lá para curtir a virada do ano.

O local é um dos pontos turísticos mais populares de Sampa, conhecido pela vista pôr do sol, que pode ser apreciado de um mirante. A praça é aberta ao público e pode ser visitada gratuitamente.

Para essa opção, o público pode levar suas próprias bebidas e comidas e curtir a chegada de 2024 em meio à natureza.

Endereço: Praça Cel. Custódio Fernandes Pinheiro, 334 - Alto de Pinheiros

Palácio Tangará | Onde passar o Ano Novo em São Paulo

Uma opção mais premium é a festa de Réveillon do Palácio Tangará, no Morumbi, um dos hotéis de luxo da capital paulista. O local oferece alguns pacotes, com preços variados, para quem quer curtir o Ano Novo com comida e bebida inclusas.

O preço mais acessível é o que dá acesso apenas à festa no Salão Cristal, oferecendo ceia servida em buffet, open bar de bebidas premium e Champagne Moët & Chandon. A música ficará por conta da banda S.O.S e do DJ. O valor é de R$ 2.900 por pessoa.

Outras opções incluem reservar entre três e duas noites para desfrutar do brunch no primeiro dia do ano, entre outros privilégios. Os preços variam entre R$ 15.298 e R$ 14.468.

Endereço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby

Relacionado: Trem de Natal em SP 2023: cidades, roteiro e horários

Baladas na Augusta

Já para quem quer uma noite agitada gastando menos, algumas opções são as baladas da Rua Augusta, que realizam festas open bar na noite de Ano Novo. Os eventos costumam ser bem mais acessíveis do que nos hotéis, mas também esgotam mais rápido.

Na Selva, o valor das entradas do último lote é de R$ 180 e dá direito ao open bar de cerveja Amstel, Vodka Smirnoff, Corote Sabores, Gin Nacional & Tônica, energético, drinks (Hi-Fi & Cuba Libre), refrigerante e água, além de ações especiais como rodada de espumante na virada, cabine fotográfica, glitter para make e venda de copos edição limitada do Réveillon da Selva 2024.

Endereço: Rua Augusta, 501, Consolação

No Pink Lab Club, os ingressos para o "Réveillon Apocalíptico" estão sendo vendidos por R$ 80 no segundo lote para a pista e R$ 150 para o camarote. A entrada dá direito ao open bar, distribuição de champagne, bateria de escola de samba, taróloga, flash tattoo e camarote com rodadas de petiscos.

Endereço: Rua Augusta, 523, Consolação

Ano Novo na Tokyo

A casa noturna Tokyo, localizada próxima ao metrô República, oferece duas opções aos consumidores. A primeira é a entrada ouro, na qual o valor pago no ingresso é convertido 100% em consumação - ou seja, ao chegar no local, o público poderá gastar o mesmo valor da entrada em bebidas.

Também há a opção de entrada prata, que inclui apenas o acesso e uma garrafa de baby Chandon. Os ingressos também estão sendo vendidos antecipadamente online, sujeitos à disponibilidade. Há um restaurante no local que serve petiscos e pratos, além de salas de karaokê.

Endereço: Rua Major Sertório, 110, Vila Buarque

Relacionado: Árvore de Natal em SP: Parque Villa-Lobos anuncia horários

Festas nos hotéis | Onde passar o Ano Novo em São Paulo

Alguns hotéis também realizam festas com ingressos que podem ser adquiridos mesmo pelo público que não está hospedado no local. É o caso do JW Marriott, Renaissance e Tivoli. Cada um deles oferece opções diferentes e preços variados.

JW Marriott

O que inclui: show Afonso Nigro & Banda, open bar de Moët & Chandon, coquetéis e destilados premium, bar tematizado The Macallan, ilha gastronômica e DJ convidado Gustavo Frigori.

Valores: a partir de R$1.800,00 no primeiro lote.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio

Renaissance

O que inclui: ceia elaborada pelo chef Raul Vieira, incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Valores: a partir de R$1.790

Endereço: Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista

Tivoli

O que inclui: menu de 6 tempos e open bar com seleção de coquetéis, vinho tinto e branco, espumante, água e soft drinks

Valores: a partir de R$ 1.900 por pessoa | Crianças de 0 a 6 anos: cortesia | Crianças de 7 a 12 anos: 50% do valor total

Endereço: Alameda Santos, 1437 - Cerqueira César

Grand Hyatt São Paulo | Onde passar o Ano Novo em São Paulo

Outro hotel de luxo bastante famoso em São Paulo que realiza festas de Réveillon é o Grand Hyatt, localizado no Morumbi. O local oferece opções tanto para quem quer ficar hospedado e aproveitar alguns dias de lazer quanto para quem deseja participar das festividades.

O pacote de Réveillon inclui o jantar no Grand Ballroom, com diversas opções de pratos de alta gastronomia. A partir das 22h, terá início a festa open bar e open food. Nessa opção, estão inclusos hospedagem para duas pessoas, jantar, festa, café da manhã e estacionamento com manobrista para um veículo. Os valores começam em R$ 2.728.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 13.301 - Itaim Bibi

Terraço Itália

Prédio icônico no centro de São Paulo, o Terraço Itália é mais uma opção de onde passar o Ano Novo na capital paulistana. Será oferecido um jantar no tradicional local que oferece vista para a cidade, possibilitando assistir às queimas de fogos que acontecem pela cidade.

O público poderá optar pelo menu à la carte ou pelo buffet completo. A primeira opção pode ser adquirida pelo valor de R$2.080,00 por pessoa (garantindo mesa na janela) e R$1.940,00 por pessoa (com mesas no salão). Para quem busca uma visão privilegiada na sala panorâmica, os preços são de R$2.190,00 por pessoa (com mesa na janela) e R$2.080,00 por pessoa (com mesas no salão).

Já os valores da ceia são de R$2.180,00 por pessoa com mesa na janela e R$2.050 por pessoa com mesa no salão. Quem optar por ficar no Bar Terraço terá que desembolsar R$2.290,00 por pessoa para ficar na janela e R$2.180,00 por pessoa para mesas no salão.

Endereço: Av. Ipiranga, 344 - 41º andar - República

Réveillon Bar Brahma | Onde passar o Ano Novo em São Paulo

Localizado no cruzamento da Ipiranga com a São João, o Bar Brahma é um dos locais mais conhecidos e badalados de São Paulo. Além de celebrar a chegada do Ano Novo, o lugar comemora seus 75 anos de história. O cardápio inclui bruschetta caprese, pastéis do Brahma, panceta do Brahma e bolinho de bacalhau. O buffet oferecerá opções como moqueca de banana-da-terra, arroz selvagem com bacalhau, leitoa assada e penne com fonduta de parmesão, abobrinha, aspargos e amêndoas.

O evento contará com apresentações de Ivo Meirelles, DJ Scott e a ex-The Voice Duda Ribeiro. Os valores dos ingressos começam em R$ 990.

Endereço: Av. São João, 677 - Centro Histórico de São Paulo

Blue Note

Os ingressos para o Réveillon no Blue Note, famosa casa de shows de jazz na Avenida Paulista, incluem a ceia clássica composta por entradas volantes, ilhas de antepastos, frios e defumados; diversas opções de pratos quentes; ilha de sobremesas; ilha de café da manhã; drinques, cervejas, espumantes, uísque 12 anos, refrigerantes, sucos e água. O público também tem uma vista privilegiada dos fogos na avenida.

As entradas estão à venda no site da Eventim, em várias modalidades diferentes. Para quem quer uma experiência mais premium, o valor da área interna all-inclusive é de R$ 1.690. O camarote com 8 lugares, pacote mais acessível do local, sai por R$ 900 por pessoa.

Endereço: Avenida Paulista, 2073, Consolação