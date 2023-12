Novelas Viva 2024: o que estreia e o que continua na TV

O canal Viva trará novidades para o público em 2024 e já tem algumas novas novelas confirmadas na grade. Além delas, o público também vai acompanhar alguns folhetins que estrearam há pouco na programação da emissora e continuarão no ar pelos próximos meses.

Sinhá Moça estreia em janeiro de 2024 no Viva

A novela Sinhá Moça será a primeira estreia do ano de 2024 e começará a ser exibida logo no dia 1 de janeiro. A produção de 2006 vai assumir a faixa das 15h30 de segunda a sábado no lugar de Escrito nas Estrelas, que está no ar desde julho. O folhetim terá reprises às 23h45 diariamente e uma maratona com todos os capítulos da semana aos domingos, a partir das 14h15.

Esta é a segunda versão de Sinhá Moça, obra de Benedito Ruy Barbosa que originalmente foi ao ar em 1986. Nesta releitura de 2006, a adaptação do roteiro ficou com as autoras Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, filhas de Benedito.

A trama segue os passos da protagonista vivida por Debora Falabella, que é filha de um poderoso coronel, Ferreira (Osmar Prado), com uma mulher submissa, Cândida (Patrícia Pillar). Conhecido como Barão de Araruna, o pai de Sinhá Moça é conhecido por ser o maior escravocrata da região, e é muito diferente da filha, que tem ideias abolicionistas.

Tudo muda na vida da garota depois que ela conhece Rodolfo (Danton Mello), que também tem ideias progressistas, para o horror do pai da jovem, mas que esconde seus verdadeiros ideais para se aproximar da garota e do Barão.

Andando nas nuvens - novelas do Viva em 2024

Andando nas nuvens é outra que vai estrear entre as novelas do Viva em 2024. Assim como Sinhá Moça, o folhetim também chega na programação do canal em janeiro, a partir do dia 22. A produção de 1999 vai ocupar o lugar de Corpo Dourado, que estrou em junho, e assumirá a faixa das 13h00 de segunda a sábado, com reprises diárias a partir de 1h30 e maratona aos domingos a partir das 09h10.

Estrelada pelo ator Marco Nanini, a história começa em uma fatídica noite em 1981, quando o pai de Otávio (Nanini), o jornalista Gregório Montana (Ary Coslov), é assassinado. Otávio chega a tempo de pegar o assassino no flagra e por isso é jogado da varanda da casa, o que o faz perder a consciência.

Após o acidente da varanda, 18 anos se passam enquanto Otávio vive com encefalite letárgica, também conhecida como "doença do sono". No entanto, tudo muda depois que ele sofre mais um acidente, desta vez ao levar uma forte descarga elétrica, o que desperta sua consciência em 100%.

Porém, mesmo livre da encefalite letárgica, ele ainda não tem parte da memória e só recorda de sua vida até 1968, o que o obriga a aprender como viver no presente, mesmo que esteja preso ao passado.

Quais novelas continuam na programação em 2024?

Além das estreias de Sinhá Moça e Andando nas Nuvens, o canal Viva terá mais algumas obras de destaque na programação de 2024. As recentes estreias do canal continuarão na grade, como América, que começou em novembro, e Direito de Amar, que teve início em dezembro, entre outras.

Fatmagul: com estreia para o dia 18 de dezembro na grade, a produção turca continuará na programação de 2024 do canal Viva, na faixa das 20h30. O folhetim assume o lugar de Cair em Tentação e conta a história de de uma bela garota chamada Fatmagul (Beren Saat), que mora em um pequeno povoado e acaba vítima de uma tragédia, por isso foge com o noivo Mustafa (Firat Çelik) e precisa esconder seu passado.

História de Amor: a novela de Manoel Carlos continua na faixa especial dedicada ao autor durante o começo de 2024, na faixa do 12h00 de segunda a sábado, com reprises às 2h00. A trama segue os passos de Helena (Regina Duarte), que tem uma complicada relação com a filha Joyce (Carla Marins), que engravida na adolescência.

América: o folhetim de Gloria Perez é exibido de segunda a sábado às 23h00, com reprises às 13h45 e maratonas a partir das 19h00 aos domingos. A trama segue o peão de rodeio Tião (Murilo Benício) e a sonhadora Marisol (Deborah Secco), que abandona o amado e vai ilegalmente para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor.

Direito de Amar: a trama entrou no lugar de O Sexo dos Anjos agora no começo de dezembro e permanece na grade do Viva em 2024. A exibição é de segunda a sábado às 14h45, com reprises diárias 00h40, e maratonas na madrugada do domingo para segunda-feira, a partir de 00h40. A história segue os passos de Rosália (Gloria Pires) e Adriano (Lauro Corona), jovens que se conhecem em uma baile de máscaras e se apaixonam.

Malhação - Conectados: esta temporada de Malhação também estreou em dezembro no Viva e ainda tem vários meses de exibição pela frente. A trama é transmitida de segunda a sexta na faixa das 16h15, com reprises diárias por volta das 10h30.

