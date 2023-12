51 músicas para confraternização de fim de ano

Fim de ano é época de renovação e união e as festas de Natal e Ano Novo são essenciais para dar início ou fim a ciclos. Os que já preparam suas confraternizações podem conferir no DCI uma playlist recheada de músicas que devem marcar a data!

Marcas do Que Se Foi - Os Incríveis | Música para o Ano Novo

Lançada originalmente na década de 70, a canção Marcas do Que Se Foi da banda de rock Os Incríveis é até hoje lembrada nas playlists de festas de fim de ano. A letra traz desejos para o Ano Novo, pedidos de paz e união.

Entre os trechos mais famosos da música, aparece a estrofe: "este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce e novo em cada amanhecer".

Com décadas de história, Marcas Do Que se Foi também ganhou regravação de diversos artistas, como Zezé Di Carmago e Luciano, Wilson Paim, Padre Marcelo Rossi, Daniel, The Fevers, Thiaguinho, entre outros, então é possível escolher a versão que mais agrada.

Veja a música Marcas do Que Se Foi na versão gravada por Padre Marcelo Rossi:

A Paz - Roupa Nova | Canções de fim de ano

Uma música quem também nunca falta nas festas de fim de ano é A Paz, do grupo Roupa Nova, e também já ganhou várias versões, entre elas uma na voz do rei Roberto Carlos, e também um feat do Roupa Nova com o Padre Fábio de Melo no álbum especial de 30 Anos do grupo.

A letra de A Paz é uma versão em português da famosa Heal The World, do rei do pop Michael Jackson, que traz uma importante mensagem sobre esperança, paz e a busca por um mundo melhor para as crianças e próximas gerações.

"A gente tem que arrumar um jeito de achar pra eles um lugar melhor para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem", diz a letra.

Peça Felicidade - Melim

Quem gosta de músicas mais modernas da MPB também pode colocar na playlist de fim de ano Peça Felicidade, lançada em 2018, da banda Melim, que reúne os irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo, e ficou em atividade entre 2015 e 2023.

A canção é uma boa opção para as confraternizações de Natal e Ano Novo, seja entre amigos, familiares ou colegas de trabalho, pois fala sobre desejar o melhor para os outros e a si mesmo: "hoje vamos desejar o bem sem olhar a quem. Acabar com a solidão no ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor".

Então é Natal - Simone | Canções de fim de ano

Não se pode falar de fim de ano sem citar uma das canções natalinas mais famosas, Então é Natal, que ganhou fama na voz de Simone nos anos 90, mas também já contou com regravações, como uma versão do Roupa Nova. Para quem não sabe, a conhecida faixa é uma versão em português de Happy Xmas (War is over) de John Lennon, lançada em 1971.

A letra da canção fala sobre recomeço, união, a chegada do Natal e Ano Novo e solidariedade em uma época tão especial: "então, é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então, é Natal, a festa Cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal e um Ano Novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Então, é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre num só coração. "Então, bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz, afinal".

Tente Outra Vez - Raul Seixas

Uma música também presente em muitas playlists nacionais de fim de ano é Tente Outra Vez, do saudoso Raul Seixas, que foi lançada no álbum Novo Aeon, de 1975, e fala sobre recomeços, o que é um encaixe perfeito para muito gente com o Ano Novo, época de reflexões e novos ciclos.

Na composição da letra, Raul Seixas ganhou a parceira do autor Paulo Coelho e fala sobre fé e perseverança. A faixa é um grande conselho para quem está perto de desistir e precisa de ajuda para continuar em frente e florescer.

"Queira! Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai! Tente outra vez! Tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida", diz um trechos da canção.

Natal Branco - Fernando & Sorocaba

Para comemorar a chegada do Natal e as festas de fim de ano, em 2013 a dupla Fernando & Sorocaba lançou a canção Natal Branco, que fala de forma inspiradora sobre uma data tão comemorada ao redor do mundo e conta com tradições marcantes.

Essa música faz parte do CD Natal em Família, da Som Livre, que traz diversos artistas com outras faixas comemorativas, como Luan Santana, Sorriso Maroto, Michel Teló, entre outros. Na letra, a dupla celebra: "sinos festejam a noite de Natal e os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai sempre, por sobre a lua tropical. O Natal é sempre oração, oração de paz universal".

Natal Todo Dia - Roupa Nova

Outra música que também não pode faltar nas playlists de fim de ano é a Natal Todo Dia do grupo Roupa Nova, do álbum homônimo de 2007, mas que ganhou videoclipe especial só vários anos depois, em 2019.

Na canção, o grupo relembra os tocantes encontros e reencontros que acontecem nesta época do ano, e traz palavras de paz, esperança e união. Além disso, Natal Todo Dia reflete sobre tentar trazer a alegria e magia desse momento especial para o dia a dia e não apenas as temporadas de festas.

"Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz porque só no Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse mais fim", reflete a letra.

New Year’s Day - U2

Outra música que se destaca nas canções que podem integrar sua festa de fim de ano é New Year’s Day, da banda irlandesa U2, lançada nos anos 80 como parte do álbum War. A letra romântica relata sentimentos sobre estar com quem se ama durante esta data especial.

"Tudo está calmo no dia de Ano Novo. Um mundo branco se inicia e eu quero estar com você, estar com você noite e dia. Nada muda no dia de Ano Novo, no dia de Ano Novo eu estarei com você novamente", diz a letra (em tradução livre do inglês).

É possível confundir a faixa com a canção de mesmo nome "New Year's Day" de Taylor Swift, de 2017, mas as composições são diferentes e não se trata de uma regravação. Nesta, a cantora relembra uma passagem no dia de Ano Novo e relata a descoberta de um novo amor.

All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Quem gosta de música de Natal é quase impossível não conhecer uma das mais clásssicas desta época do ano, a internacional All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, que foi lançada em 1994, mas é hit todos os anos, já fez parte de trilhas sonoras de filmes, séries, propagandas e nunca sai de moda.

A cantora Mariah Carey até faz piada com a situação, já que a música retorna para as paradas todos os anos, e em 2023 fez um vídeo especial para as redes sociais em que aparecia "descongelando" no final de novembro para comemorar o fim de ano mais uma vez.

Na letra, a artista explica que não quer muito para o Natal, mas que algo é indispensável: estar com a pessoa amada: "eu não quero muito nesse Natal, só tem uma coisa que eu preciso. Não me importo com os presentes que estão embaixo da árvore de Natal. Eu não preciso pendurar a minha meia lá em cima da lareira, Papai Noel não vai me fazer feliz com um brinquedo no dia do Natal, eu só quero você para mim (tradução da letra em inglês)".

Last Christmas - Wham!

Mais uma clássica de Natal que já passou por trilhas, propagandas e muitos especiais temáticos de fim de ano é a famosa Last Christmas, da dupla Wham!, que foi lançada em 1984. A música reflete sobre uma decepção amorosa no Natal passado e quais mudanças serão feitas a seguir para não ter o coração quebrado novamente.

No trecho mais famoso da música, a letra diz: "no último Natal, eu te dei meu coração. Mas no dia seguinte, você o jogou fora. Esse ano, para me poupar das lágrimas eu o darei para alguém especial".

A música dos anos 80 já emprestou seu nome até para filme, a produção Last Christmas, de 2019 - que ganhou o título Uma Segunda Chance para Amar no Brasil - um romance que se passa na época do Natal entre um rapaz muito otimista (Henry Golding) e uma jovem que perdeu o rumo da vida (Emilia Clarke). Durante o longa-metragem, a faixa de Wham! aparece na voz da protagonista Emilia Clarke, em uma apresentação natalina.

Músicas sobre paz e recomeço para o Ano Novo

Ao se preparar para a chegada de um outro ano, muita gente busca por um novo caminho, de recomeço, paz e realizações, e com isso também faz reflexões sobre a vida. É na virada do ano que muitos preparam as metas a serem atingidas pelo próximos doze meses e comemoraram as que foram superadas no ano que se passou.

Para quem quer se inspirar e chegar em 2024 com o pé direito, muitos artistas nacionais e internacionais trazem mensagens sobre o assunto.

Nacionais

1 - Ano Novo - Daniela Mercury

2 - Que As Crianças Cantem Livres — Taiguara

3 - Feliz Ano Novo - João Dias

4 - Fim de Ano (Adeus, Ano Velho! Feliz Ano Novo!) - Maestro Carlos Santorelli

5 - Amanhã - Guilherme Arantes

6 - Adeus, Ano Velho, Feliz Ano Novo - David Nasser e Francisco Alves

Internacionais

1 - We Are The World — Michael Jackson

2 - Next Year - Foo Fighters

3 - Happy New Year - Abba

4 - Auld Lang Syne (The New Year's Anthem) - Mariah Carey

Músicas natalinas para 2023

O Natal é momento de união, celebração e troca de carinhos entre familiares, amigos, conhecidos e até mesmo com estranhos. Nesta época de solidariedade é importante lembrar do que é precioso na vida e valorizar o que se tem em mãos.

No mundo da música, muitos artistas lançam especiais de natal, sejam canções individuais ou até mesmo álbuns inteiros, e muitas vezes regravam clássicos de fim de ano para celebrar o momento especial.

Nacionais

1 - Véspera de Natal - Adoriran Barbosa

2 - Noite Feliz - Victor e Leo

3 - Merry Christmas - Raimundos

4 - Vi Mamãe Beijar Papai Noel - Celly Campello

5 - Canção de Natal - Chico Buarque

6 - Volte Nesse Natal - Roupa Nova

7 - Boas Festas - Caetano Veloso e Gilberto Gil

8 - Mais um Natal - Angela Maria e Agnaldo Timoteo

Internacionais

1 - Mistletoe - Justin Bieber

2 - Cozy Little Christmas - Katy Perry

3 - Marry Christmas - Ramones

4 - Think of Christmas - Anne-Marie

5 - All Alone on Christmas - Darlene Love

6 - Jingle Bell Rock - Bobby Helms

7- Santa Tell Me - Ariana Grande

8 - Let it Snow - Frank Sinatra

Músicas gospel para o fim de ano

O Natal e o Ano Novo também é um momento muito celebrado nas igrejas, que geralmente fazem cantadas, peças e especiais para esta época de fim de ano para comemorar o nascimento de Jesus. Para quem procura canções do mundo gospel para a data, muitas faixas falam da chegada do Cristo ao mundo e também sobre paz e união entre os fiéis.

1 - O Ano da Virada — Wilian Nascimento

2 - É Natal! É Ano Novo! – Single de Célia Valadão

3 - Jesus Nasceu - Thaís Freire

4 - O Rei Nasceu - Graça Music

5 - Natal De Luz - Voices

6 - Feliz Ano Novo - Menorá

7 - Glorioso - Magno e Zaider

8 - Ao Príncipe da Paz - Emmanuel

9 - Feliz Ano Novo - Comunidade das Nações

10 - Ano Novo - Oficina GV3

11 - Vem Chegando o Natal - Aline Barros

12 - Feliz Ano Novo - Trio R3

13 - Melhor Presente - Yasmin Verissimo

14 - O Natal Chegou - Pescadores Kids

15 - Nasceu O Redentor - Luciana Debortoli

