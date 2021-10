Quando estreia a novela Além da Ilusão, próxima trama das 6?

Além da Ilusão é a próxima novela inédita no horário das seis. Escrita por Alessandra Poggi, a trama vai marcar a chegada de Larissa Manuela nos folhetins da Globo. As gravações já começaram e a história deve ir ao ar após o fim de Nos Tempos do Imperador. Confira abaixo quando estreia a novela Além da Ilusão.

Quando estreia a novela Além da Ilusão?

Além da Ilusão deve estrear em fevereiro de 2022. A novela se passará na década de 1940, e Rafa Vitti vai interpretar um jovem rico chamado Davi, que abandona sua vida de luxo para ir atrás do sonho de ser mágico. O rapaz começa a fazer shows na rua, e conhece a personagem vivida por Larissa Manoela, chamada Isabela. Os dois se apaixonam, mas ela morrerá – ele será injustamente condenado pela morte da mocinha. Anos mais tarde, ao sair da cadeia, o rapaz vai conhecer a irmã de sua amada, Isadora, que também será interpretada por Manoela, e vai se encantar por ela.

O casal será o grande protagonista da história. Larissa Manuela foi contratada pela Globo antes da pandemia, mas devido às pausas nas gravações, a estreia da atriz ficou apenas para 2022. Já Rafa Vitti viverá seu primeiro protagonista. O artista ficou famoso ao interpretar Pedro em Malhação: Sonhos (2014). Ele também esteve em Verão 90, novela do horário das sete exibida pela emissora em 2019.

Elenco

Além de Vitti e Manoela, a trama terá outros nomes de peso. De acordo com a coluna Curto-Circuito, do RD1, Antonio Calloni e Malu Galli vão interpretar os pais das personagens de Larissa.

Paloma Duarte será a tia Heloísa. Lima Duarte, Ana Clara Winter e Danilo Mesquita serão o avô, prima e pretendente da protagonista, respectivamente. Cláudio Gabriel e Gaby Amarantos também estarão na novela – a cantora vai interpretar uma operária que sonha em ser cantora de rádio.

Outro núcleo da novela serão o dos personagens vividos por Alexandra Richter e Paulo Betti. Os dois serão um casal: ela é viciada em jogos de azar e ele é dono de um cassino.

A coluna ainda confirma os nomes de Bárbara Paz, Marcello Novaes, Arlete Salles, Caroline Dallarosa, Debora Ozório, Duda Brack, Eriberto Leão, Jayme Matarazzo, Jorge Lucas, Marcos Veras, Marisa Orth, Patrícia Pinho,Carla Cristina Cardoso, Carol Romano, Cláudio Jaborandy, Guilherme Prates, Marcelo Escorel, Olívia Araújo, Roberta Gualda e Werner Schünemann.