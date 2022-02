Quando estreia a novela Cara e Coragem e o que sabemos até agora

A novela Cara e Coragem estreia ainda este ano como substituta de Quanto Mais Vida, Melhor, na faixa de horário das 19h. A trama é escrita por Claudia Souto e traz Paolla Oliveira e Marcelo Serrado como protagonistas, nos papéis de Pat e Moa, dois dublês publicitários.

Quando estreia a novela Cara e Coragem?

A novela Cara e Coragem estreia em maio de 2022, de acordo com o cronograma de novelas liberado pela Globo.

Escrita pela mesma autora de Pega Pega, o enredo gira em torno das personagens Clarice e Anita, ambas interpretadas por Taís Araújo. A primeira é uma empresária de sucesso, misteriosamente assassinada. A segunda é uma massoterapeuta, sem nenhuma ligação com a ricaça. Apesar de não se conhecerem, Anita é sósia de Clarice e acaba sendo ligada ao crime.

A história de Pat e Moa acabam se entrelaçando com a do assassinato. Depois de serem desligados da produtora em que trabalhavam, eles decidem abrir a própria agência de dublês. Quem entra para o empreendimento são os personagens Ítalo, Lou e Rico, interpretados por Raphael Logam, Vitória Bohn e André Luiz Frambach.

Também estão no elenco os atores Paulo Lessa, Carmo Dalla Vecchia, Kiko Mascarenhas, Klara Castanho, Marcos Veras, Mel Lisboa, Bruno Fagundes e mais.

Na última segunda-feira (7), o ator Marcelo Serrado compartilhou uma foto do início das gravações da novela. “Hoje começamos um lindo trabalho com minha parceira @paollaoliveirareal ! Junto com muita gente talentosa e competente, em Maio levaremos aos lares de vocês a próxima novela das 19h, na @tvglobo”, escreveu o ator.

+ Relembre as 10 melhores novelas de Janete Clair

Novelas da Globo em 2022

Cara e Coragem não é a única estreia da Globo em 2022. Nos próximos meses, a emissora traz mais tramas inéditas depois de mais de um ano e meio exibindo reprises devido a pandemia de covid-19.

Nesta semana, Além da Ilusão estreou na faixa das seis substituindo Nos Tempos do Imperador. A novela marca a estreia de Larissa Manoela na Globo. O folhetim deve ficar no ar até o segundo semestre de 2022, quando será substituída por Mar do Sertão, ainda sem elenco definido.

Já para a faixa das 21h, Pantanal estreia em 28 de março. A trama é um remake da novela de sucesso exibida em 1990 na TV Manchete, escrita por Benedito Ruy Barbosa. A nova versão está sendo adaptada pelo neto do autor, Bruno Luperi.

Pantanal será exibida até o segundo semestre de 2022, sendo substituída por Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro.

Fevereiro – Além da Ilusão, 18 horas, de Alessandra Poggi

Março – Pantanal, 21 horas, de Bruno Luperi

Maio – Cara e Coragem, 19 horas, de Claudia Souto

Segundo semestre de 2022 – Mar do Sertão, 18 horas, de Mario Teixeira

Segundo semestre de 2022 – Olho por Olho, 21 horas, de João Emanuel Carneiro

Depois da exibição na televisão, todos os capítulos das novelas ficam salvos no Globoplay. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos, com valores a partir de R$24,90. A plataforma aceita pagamento com cartões de crédito, débito e carteiras digitais.

+ Como assistir Além da Ilusão online, a nova novela das 6