A data de quando estreia a novela Fuzuê já está marcada. A partir de agosto, o público se despede de "Vai na Fé" e passa a acompanhar a trama escrita por Gustavo Reiz, que traz o ator Edson Celulari de volta aos folhetins. Nicolas Prattes, Giovana Cordeiro e Marina Ruy Barbosa também estão no elenco.

Conheça os protagonistas da novela

Novela Fuzuê estreia em agosto

A novela Fuzuê começa em 14 de agosto, segunda-feira, às 19h40, horário de Brasília, na Globo. A trama é a substituta de Vai na Fé. A trama é uma comédia romântica que tem como protagonista Luna (Giovana Cordeiro), que vive da sua venda de biojoias e está em busca de sua mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu.

A artista foi vista por último na loja de quinquilharias Fuzuê, comandada por Nero de Braga e Silva (Edson Celulari), um excêntrico ex-feirante que tem o estabelecimento como sua verdadeira riqueza. O empreendedor se torna parceiro de Luna na busca de sua mãe. Ao longo da trama, a protagonista se envolve com Miguel (Nicolas Prattes), advogado e filho de Nero, que retorna de Portugal para o Rio de Janeiro.

Além de viver um romance com a protagonista, Miguel também terá um papel muito importante para ajudá-la a reencontrar a mãe desaparecida. O rapaz será uma das pontas do triângulo amoroso, já que Luna também se envolve com Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges), aspirante a cantor sertanejo.

A vilã da história é a ambiciosa Preciosa (Marina Ruy Barbosa), uma empresária poderosa dona de uma das mais conhecidas joalherias da capital fluminense. A antagonista recebe uma herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), e documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. A grana está enterrada justamente embaixo do prédio da loja Fuzuê.

O ricaço também deixa uma carta para a filha afirmando que ela tem uma meia-irmã chamada Luna, com quem ela teria que dividir todo o patrimônio.

A trama tem o desafio de manter os índices de audiência de Vai na Fé, que se tornou um grande sucesso e levantou o horário das sete, que vinha acumulando fracassos após a pandemia.

Veja o elenco completo.

Quem está no elenco da nova novela das sete?

Edson Celulari, 65, volta a atuar em novelas depois de cinco anos longe da televisão. O último trabalho do ator em folhetins foi em 2018, quando esteve em "O Tempo Não Para".

Os protagonistas ficam por conta de Nicolas Prattes, 26, que fez sucesso recentemente em "Todas as Flores" (2022), e Giovana Cordeiro, 26, que esteve em "Mar do Sertão" (2022).

Marina Ruy Barbosa, 28, também já é bastante conhecida pelos noveleiros. As últimas novelas da atriz foram "Bom Sucesso" (2019) e "O Sétimo Guardião" (2018).

Além dos protagonistas, Fuzuê conta com outros atores já conhecidos pelo público. Um deles é Juliano Cazarré, o Alcides de "Pantanal" (2022). O ator interpreta Pascoal, mais um antagonista da história. O homem é assessor do deputado Heitor (Felipe Simas), que sempre está na mídia com seus projetos polêmicos. Tem uma personalidade dúbia, que apesar de ser muito educado e refinado, também é mau-caráter.

Douglas Silva, que esteve no BBB 22, também está no elenco ao lado da filha, Maria Flor. Os dois interpretam Claudio e Valentina e também serão pai e filha na ficção. Alice, esposa do personagem, é interpretada por Fernanda Rodrigues.

Outros nomes que estão no elenco da nova novela das sete são Jessica Córes, Pedro Carvalho, Bia Montez, Walkiria Ribeiro, Guil Anacleto, Heslaine Vieira, Noemia Oliveira, Ruan Aguiar, Bruno de Mello, Danilo Maia, Cinnara Leal, Deo Garcez, Clayton Nascimento e Micael Borges.