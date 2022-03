Quando estreia a novela Reis, horário e quem está no elenco

A novela Reis, nova produção bíblica da Record, estreia nesta terça, no horário das 21h. A trama inédita será divida em três temporadas e deve ficar no ar até o fim do ano. A primeira parte, intitulada A Decepção, tem como personagens centrais o juiz Eli (José Rubens Chachá) e seus dois filhos, Hofni (Vinícius Reed) e Fineias (Edu Porto).

Qual o horário da novela Reis?

A novela Reis é às 21h, horário de Brasília, na Record. O capítulo inicial terá duração de 45 minutos e deve ficar no ar até às 21h45, de acordo com o cronograma oficial da emissora. Ao contrário das outras produções bíblicas do canal, Reis adotará o formato de seriado e terá três partes: A Decepção, A Rejeição e a terceira ainda sem título.

Em A Decepção, será retratado o momento em que os hebreus se separaram de Deus, anos depois de serem libertados pelos egípcios.

O juiz Eli, um homem justo, é quem comanda o povo. Entretanto, a rebeldia de seus filhos Hofni e Fineias faz com que os hebreus percam a crença nele e passem a vê-lo com mal olhos.

Ainda haverá um conflito entre os hebreus e os filisteus. Comandados pelo rei Guédor (Anselmo Vasconcellos) e a rainha Anainér (Silvia Pfeifer), o grupo rival tentará tomas as terras de Israel.

A situação favorece a ascensão de Samuel (Rafael Gevú), hebreu que se destaca como um temente servo de Deus e que se tornará juiz e profeta de Israel.

O destaque também fica com o casal Ana (Branca Messina) e Elcana (Fernando Pavão) que vão passar por uma grande drama ao não conseguirem gerar um filho.

Quem são os protagonistas da novela Reis?

O elenco da novela Reis conta com nomes já conhecidos pelo público que gosta de novelas bíblicas. Parte dos atores esteve em Gênesis, trama que terminou no final de 2021, estão na nova produção.

O protagonista é Eli, interpretado por José Rubens Chachá. Ele é o sacerdote israelita e o homem mais importante de seu povo. É o pai de Honfi e Finéas.

Hofni e Finéas, vivido pelos atores Vinícius Redd e Edu Porto, respectivamente, são os filhos rebeldes do juiz. Por serem filhos de quem são, acham que estão acima do bem e do mal e não seguem as leis de Deus.

Hofni é casado com Querên (Prisma da Matta), enquanto Finéas é o esposo de Melquisa (Arianne Botelho). O casal tem um filho, Aitube (Felipe Maia).

Os filhos rebeldes têm um ajudante para seus planos que Eli nem imagina. É Jeús (Pedro Costa), que diante do juiz finge ser uma boa pessoa.

Fernando Pavão é Elcana, casado com Ana (Branca Messina). Ele também é se casa com Penina (Julia Guerra), pois sua primeira mulher não consegue engravidar. É pai de Samuel (João Guilherme Chaseliov/Rafael Gevu), Gadias (Rômulo Weber), Gadiel (Giovanni Dopico) e Lael (Bruna Perdigão/Amanda Petenucci).

Também fazem parte da história Gadias (Rômulo Weber), Eloá (Kíria Malheiros), Eliúde (Igor Cotrim), Ábila (Vanessa Bueno), Zife (Léo Belmonte), Zanata (Marcus Bessa), Josué (Guilherme Duarte), Micael (Thiago Amaral), Sâmila (Natália Ferrari) e Ada (Giselle Tigre).

Como acompanhar Reis

Os capítulos de Reis irão ao ar de segunda a sexta na Record, sempre na faixa de horário das 21h. Os episódios podem começar um pouco mais cedo ou mais tarde a depender da grade do canal.

Aos sábados, é exibido um compilado dos melhores momentos dos capítulos da semana para quem perdeu algum episódio conseguir acompanhar o andamento da história.

Para assistir a primeira temporada de Reis, basta sintonizar na Record no horário indicado. Também é possível ter acesso gratuitamente ao sinal da emissora pela plataforma de streaming Playplus.

Depois que os episódios forem ao ar na televisão, eles ficarão salvos para os assinantes da plataforma. Para assistir, é necessário ter um plano pago.

