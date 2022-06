O Viva ainda reserva novas reprises para esse ano. No segundo semestre, Coração de Estudante (2002) deve ganhar uma nova exibição na televisão e entra como a substituta de O Beijo do Vampiro (2022), que termina nos próximos meses. Veja quando estreia Coração de Estudante no Viva e o que sabemos até agora.

Coração de Estudante: quando estreia no Viva e quantas vezes a novela já foi exibida?

A data de estreia de Coração de Estudante ainda não foi confirmada pelo Viva. De acordo com o Notícias da TV, a reprise da novela deve entrar no ar em outubro deste ano, quando O Beijo do Vampiro for finalizada.

Essa será a terceira vez que o folhetim irá ao ar. A exibição original foi entre fevereiro e setembro de 2022. Em 2007, a história escrita por Emanuel Jacobina passou no Vale a Pena Ver De Novo.

A trama tem como tema central a preservação do meio ambiente e o exercício da cidadania. O protagonista é o professor de biologia Edu (Fábio Assunção), que se muda com seu filho Lipe (Pedro Malta) para a cidade de Nova Aliança, em Minas Gerais. Ele está noivo de Amelinha (Adriana Esteves), filha de um rico fazendeiro chamado João Mourão (Cláudio Marzo).

O sogro de Edu é dono de uma fazenda, um laticínio, um frigorífico e uma empresa de viação. Ele compra uma briga com o professor de biologia quando descobre que ele é um grande defensor da natureza e das leis de proteção ambiental. Apesar do relacionamento com Amelinha, Edu se apaixona por Clara (Helena Rinaldi) ao longo da novela.

Clara é professora e responsável pelo escritório modelo do curso de Direito da Universidade Estadual de Nova Aliança (Uena), onde Edu começa a trabalhar. A aproximação dos dois, que começa com uma amizade, incomoda Amelinha e Leandro (Marcello Antony), namorado da moça que na verdade é um espião de João Mourão no mundo estudantil.

Novelas do Viva em junho

Enquanto Coração de Estudante não entra no ar, o Viva exibe outras sete novelas durante o dia. Malhação 1997, Malhação ID, O Beijo do Vampiro, Páginas da Vida, Pão-Pão, Beijo-Beijo, Alma Gêmea e Marimar são as tramas que estão no ar. A partir do dia 27 de junho, A Usurpadora entra para substituir Marimar na mesma faixa de horário.

Malhação 1997: de segunda a sexta, às 11h45, 16h15 e 02h05, horário de Brasília.

Malhação ID (2009): de segunda a sexta, às 12h15, 16h45 e 02h30, horário de Brasília.

O Beijo do Vampiro (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Reapresentação dos episódios aos domingos entre 08h e 11h45.

Páginas da Vida (2006): de segunda a sábado, às 13h35, horário de Brasília, com reprise às 22h55. Aos domingos, os episódios da semana são exibidos mais uma vez entre 18h e 22h45.

Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983): de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Aos domingos, os episódios da semana são reexibidos entre 23h30 e 03h15.

Alma Gêmea (2005): de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h45. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados a partir das 12h30.