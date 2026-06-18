Quando estreia Homem-Aranha com Hulk: cinema abre pré-venda no Brasil

A espera pelo novo filme do Homem-Aranha entrou na reta final para os fãs brasileiros. Homem-Aranha: Um Novo Dia já tem data para chegar aos cinemas do Brasil, ganhou novo trailer e abriu a pré-venda de ingressos para as primeiras sessões.

Quando dia estreia Homem-Aranha no Brasil?

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia nos cinemas brasileiros em 29 de julho de 2026. A pré-venda de ingressos já foi aberta em plataformas e redes exibidoras, permitindo que os fãs garantam lugar nas primeiras sessões do novo filme do Cabeça de Teia.

A data coloca o Brasil antes do lançamento internacional informado pela Marvel, que lista a chegada do longa aos cinemas em 31 de julho de 2026. Por aqui, a estreia deve movimentar salas de cinema em diferentes formatos, incluindo versões adaptadas para telas planas e widescreen.

O novo trailer coloca Peter Parker em uma situação mais sombria do que a vista nos filmes anteriores. Depois de ser esquecido pelo mundo, o personagem tenta seguir combatendo o crime em Nova York, mas começa a enfrentar uma mudança física e emocional que foge do seu controle.

Na prévia, Peter aparece assustado com o que está acontecendo com seu corpo e procura Bruce Banner em busca de respostas. O retorno de Mark Ruffalo como Hulk é um dos pontos de maior destaque do material divulgado pela Sony Pictures e pela Marvel Studios.

A participação de Banner indica que a trama deve explorar uma possível alteração no DNA de Peter, além de aproximar o filme de um tom mais científico e dramático. O conflito não será apenas contra vilões, mas também contra algo que ameaça transformar o próprio Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Um Novo Dia | Novo Trailer Homem Aranha Um Novo Dia chega aos cinemas em 29 de julho e lança um novo traje “Fresh Start” em Marvel’s Spider-Man 2 para PS5 e PC em 28 de julho. Saiba mais em: https://www.playstation.com/pt-br/games/marvels-spider-man-2/ O mundo pode ter se esquecido de Peter Parker, mas ele não se esqueceu do mundo.

Qual é a história de Homem-Aranha: Um Novo Dia?

Segundo a sinopse divulgada, Homem-Aranha: Um Novo Dia acompanha Peter Parker em um momento de isolamento. O mundo não se lembra mais de sua identidade, e antigos amigos seguem a vida sem saber quem ele é.

Nesse cenário, Peter passa a atuar como Homem-Aranha em tempo integral. A pressão de proteger a cidade sozinho, somada ao distanciamento de MJ e Ned, desencadeia uma transformação que ele talvez não consiga controlar.

Ao mesmo tempo, uma nova ameaça surge em Nova York. A descrição oficial aponta para um vilão poderoso e difícil de ser visto, colocando em risco a cidade e as pessoas que Peter ainda tenta proteger, mesmo sem ser lembrado por elas.

Tom Holland retorna como Peter Parker/Homem-Aranha, enquanto Zendaya volta ao papel de MJ e Jacob Batalon reprisa Ned. O elenco também conta com Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle/Justiceiro, Sadie Sink, Tramell Tillman, Michael Mando e Liza Colón-Zayas.

A direção é de Destin Daniel Cretton, cineasta de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O roteiro é assinado por Chris McKenna e Erik Sommers, dupla que já trabalhou em filmes anteriores do herói.

A produção tem nomes conhecidos da Marvel e da Sony, incluindo Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad e Rachel O’Connor.

Além da história, Homem-Aranha: Um Novo Dia também chama atenção pela exibição. De acordo com a divulgação do estúdio, o filme foi preparado em duas proporções de tela nativas.

A versão 1.90:1 será voltada para telas planas, enquanto a 2.39:1 será usada em salas widescreen. A proposta é aproveitar melhor o tamanho da tela em diferentes cinemas e ampliar a sensação de imersão nas cenas de ação.

Na prática, isso significa que o público poderá ver enquadramentos adaptados ao tipo de sala, sem que a imagem pareça apenas cortada ou ajustada depois da finalização.