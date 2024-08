Quando estreia Mania de Você, a nova novela das 9 na Globo

Mania de Você é a próxima novela das 9 da TV Globo em 2024 substituirá Renascer a partir de setembro. O próximo folhetim traz um elenco de peso com Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, entre outros.

Que dia começa a nova novela das 9?

A novela Mania de Você, nova novela das 9, exibe seu primeiro capítulo no dia 9 de setembro, segunda-feira, após o Jornal Nacional.

A trama é sobre amor e poder, assuntos unidos pela história de Viola e Luma, duas mulheres unidas pelo destino, com várias questões em comum. As duas viram melhores amigas, mas a amizade chega ao fim quando Viola se apaixona por Rudá, namorado de Luma.

O folhetim é ambientado no Rio de Janeiro, com cenas em Angra dos Reis e também em Portugal, e traz a história de quatro protagonistas e de personagens que se relacionam com eles.

Novelas de João Emanuel Carneiro

O autor de Mania Você, João Emanuel Carneiro, é donos de grandes sucessos e reúne fãs na teledramaturgia, em especial pela novela Avenida Brasil - um sucesso da TV brasileira.

Mas antes disso, o autor já tinha arrematado outros sucessos, como Da Cor do Pecado, sua primeira novela. Ele também foi colaborador em A Muralha e Desejos de Mulher.

A última novela do autor foi ao ar em 2018, confira outras produções assinadas pelo carioca que você pode assistir:

Da Cor do Pecado (2004)

Cobras & Lagartos (2006)

A Favorita (2008 - 2009)

Avenida Brasil (2012)

A Regra do Jogo (2015 - 2016)

Segundo Sol (2018)

