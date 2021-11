Quando Jade engravida na novela O Clone?

Jade tenta se livrar de seu casamento indesejado, mas suas esperanças de ser feliz longe do marido são destruídos ao descobrir que dará luz a um bebê. Quando Jade engravida na novela? O momento está perto de acontecer na reprise do Vale a Pena Ver de Novo.

Quando Jade engravida?

A personagem de Giovanna Antonelli descobre que está grávida quando está prestes a se divorciar de Said (Dalton Vigh), no capítulo de número 53 da primeira exibição da novela, que estreou em 2001. Depois dos muitos altos e baixos do casal, Said finalmente cede e decide se separar da sobrinha de Ali (Stênio Garcia), que vai poder se mudar para o Brasil e até estudará em uma faculdade. Mas tudo vai por água abaixo quando a moça passa mal e uma médica é chamada no dia em que Said vai jantar com Ali para falar sobre novas pretendentes.

Depois da consulta, Jade descobre que engravidou de Said. A mulher fica desolada, mas conta para o marido sobre a criança e ele comemora a benção cedida por Alá, já que há tempos ele tentava ter uma criança. Ainda sim, Said está disposto a se separar, porém, ele afirma que ficará com o bebê depois do resguardo de Jade, no prazo de 40 dias após o nascimento.

Jade foge com a filha depois do parto, mas não vai longe e é encontrada no deserto pelos empregados do marido. Assim, ela pede que o esposo volte atrás no divórcio e promete que será uma boa esposa para ele se puder ficar na casa de Said e perto da filha. Assim, ele a aceita de volta.

As cenas de quando Jade engravida estão previstas para ir ao ar no Vale a Pena Ver de Novo nesta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. O nascimento de Khadija acontecerá nas próximas semanas da novela.

Quantos filhos Jade tem na novela O Clone?

Apesar de continuar casada com Said após o nascimento de Khadija, a mulher não tem mais filhos. Ela também não engravida de seu grande amor Lucas antes do final da novela e termina o folhetim apenas com Khadija como herdeira.

Já Said tem mais de um filho, pois se casa com Ranya, que dá a luz a um menino. Lucas é pai de Mel, a jovem é fruto de seu relacionamento com Maysa (Daniela Escobar).

