Quando Juma Marruá vai virar onça na novela Pantanal?

Maria Marruá protegeu a família e se transformou em onça quando precisou. Porém, a matriarca foi assassinada e a jovem Juma agora está sozinha no mundo. No entanto, a proteção da mãe não foi embora, já que a moça herdou o dom de Maria. Quando Juma Marruá vai virar onça? Transformação da garota rendeu momentos memoráveis na versão original da novela.

Juma Marruá vai virar onça algumas vezes na novela Pantanal, mas o público do remake vai ter que aguardar um certo tempo até a primeira aparição da jovem na pele do animal. Atualmente (15/04), o folhetim exibe o capítulo de número 17 e na versão original Juma só aparecia como onça pela primeira vez por volta do capítulo 34. Assim, é esperado que Juma se transforme em onça apenas em capítulos do mês de maio.

Também é bom lembrar que na primeira versão da novela Pantanal, em 1990, a primeira fase contou com um número menor de capítulos, o que pode fazer com que o momento da trama em que Juma Marruá vai virar onça em Pantanal seja depois do capítulo 34 na versão de 2022.

Um dos momentos mais lembrados de Juma como onça em Pantanal é quando a moça descobre que foi enganada por Muda. A jovem revela que de muda não tem nada e que foi ao pantanal com o jagunço que matou Maria Marruá, pois buscava vingança contra a família de Juma.

A jovem fica com muita raiva e se transforma em onça, porém, Juma não mata Muda. A garota se explica, mostra o quanto mudou quando passou a conhecer Juma e que se arrepende de tudo que fez. Além disso, ela revela que Gil matou seu pai por engano e que tudo não passou de uma grande injustiça. Juma compreende as explicações da amiga e volta atrás na decisão de machucá-la para vingar a morte de Maria Marruá.

Juma mata peão e arranca orelha de coureiro

Outras ocasiões marcantes em que Juma vai virar onça na novela Pantanal são quando a moça está em extremo perigo. Em uma delas, Juma é quase estuprada por um coureiro – interpretado por Jece Valadão na versão de 1990. A moça luta contra o vilão e consegue arrancar a orelha do mau-caráter.

Em uma cena mais avançada da novela, em que está grávida de Jove, Juma é ameaçada por um dos peões Tenório. A moça se transforma no animal e mata o antagonista. No dia seguinte, ela conta para Tibério que o peão foi morto por uma onça durante a noite anterior, mas não revela que foi a responsável pelo assassinato.

Juma perdeu a mãe e prometeu que encontraria responsável:

Onça na vida real

Para ter realismo nas cenas em que Juma vira onça na novela Pantanal, a produção da novela contou com efeitos especiais e também gravou com uma onça de verdade. A escolhida para interpretar Juma na pele do animal foi a onça Matí, que mora no Instituto NEX, criadouro científico para fins de conservação sem fins lucrativos, localizado em Corumbá de Goiás.

Matí é fêmea, tem 3 anos de idade e foi escolhida porque é acostumada com a interação humana, por viver no criadouro, e também por ser calma. O felino foi acompanhado por dois veterinários e uma bióloga durante as gravações, que duraram cerca de seis dias.

