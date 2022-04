Juma morre em Pantanal? O que acontece com a filha de Maria Marruá

Maria, Gil e toda a família Marruá foram vítimas da violência, mas será que Juma morre em Pantanal ou a caçula sobreviverá aos perrengues da vida pantaneira? A personagem ficará sob a mira de Muda, que busca vingança, além de outros personagens na trama original de Benedito Ruy Barbosa.

Juma morre em Pantanal?

A família Marruá é marcada por tragédias, mas Juma não morre em Pantanal. A jovem fica em perigo em alguns momentos do folhetim, mas sobrevive a tudo. Em um dos trechos mais tensos da trama, Juma é quase estuprada por um jagunço, mas consegue se salvar dos ataques do mau-caráter e chega a arrancar a orelha do vilão.

Além disso, ela também mata um dos peões de Tenório na reta final do folhetim, quando está grávida e é ameaçada. No desfecho do folhetim, a jovem continua morando no pantanal, continua ao lado de Jove e eles se tornam pais.

Ao longo da novela, Juma chega a morar na cidade, com Jove. Porém, a moça não consegue se adaptar e o casal passa por muitos altos e baixos por conta das diferenças sociais. Ela decide retornar ao pantanal e depois Jove resolve voltar para ficar com a amada.

Muda se arrepende e salva Juma

Muda foi ao pantanal com o objetivo de acabar com a família Marruá. A garota é filha de um homem que Gil matou no Paraná e por isso quer dar o troco. Porém, a relação que estabelece com Juma transforma sua vida.

Muda chega a apontar uma espingarda para Juma em Pantanal e tem chance de matar a garota, mas desiste e Juma não morre. Ao longo da novela, as duas se tornam cada vez mais irmãs e Muda vira outra pessoa, ganha um arco de redenção e tem até final feliz no folhetim.

Muda prometeu para a mãe no leito de morte que se vingaria dos Marruá, mas ao ser acolhida por Juma se tornou outra pessoa:

Juma também vira onça na novela?

Juma é como Maria Marruá, ela também se transforma em onça quando se sente ameaçada. A moça herdou o poder da mãe, que não é revelado durante a novela como foi conquistado pela matriarca.

E essa característica das mulheres Marruá continua na descendência da família. No último capítulo da versão original da novela Pantanal, exibida em 1990, o velho do rio conversa com a filha de Juma sobre o assunto. A criança conta que também se transforma em onça quando está com raiva.

Quem morre na novela?

Entre os personagens centrais da novela, quem morre em Pantanal é Maria Marruá e Gil, pais de Juma, José Leôncio e Madeleine, pais de Jove, Joventino e Tenório.

Maria Marruá e Gil são assassinados, assim como Tenório, que é morto pelo peão Alcides no desfecho da novela. José Leôncio tem um infarto no último capítulo de Pantanal, pouco depois de se casar com Filó. Madeleine morre em um acidente de avião e Joventino morre durante uma briga com o boi que perseguiu no mato.

Joventino ganha uma nova chance e é transformado no velho do rio, anos depois ele passa o manto de guardião do Pantanal e da família Leôncio para o filho.

