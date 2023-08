Após ser baleado, Valente morre em Amor Perfeito?

Pedro Valente (Rodrigo Santos) vai sofrer um atentado armado por Albuquerque (Beto Militani) na novela Amor Perfeito. O homem quer se livrar do zelador para tirá-lo do caminho da família, mas o plano não dará certo mais uma vez. O zelador e Lívia (Lucy Ramos) vão tomar uma decisão drástica após mais uma crueldade do delegado.

O que acontece com Valente em Amor Perfeito?

Valente será baleado, mas será socorrido por Orlando (Diogo Almeida) e sobreviverá ao atentado. Essas cenas da novela Amor Perfeito estão previstas para irem ao ar na quarta-feira, 23 de agosto.

O funcionário da escola já está desconfiado do comportamento de Ademar (Gustavo Arthidoro). Isso porque Albuquerque tentou colocar Valente na cadeia injustamente, mas o plano é descoberto por Lívia que alerta o ex-preso político e o ajuda a escapar da tramóia.

Quando Albuquerque descobre que foi Lívia quem sabotou o plano, o vilão bate na mulher e deixa a personagem com um olho roxo.

A tensão entre os dois piora quando Valente diz que vai lutar por Tobias (Davi Queiroz). O policial então contrata um matador para acabar com a vida do ex-preso político, mas vai falhar mais uma vez.

O criminoso até acerta o tiro no funcionário da escola, mas Valente consegue escapar e pede ajuda na Irmandade, onde é rapidamente socorrido pelos clérigos e recebe os cuidados de Orlando. O personagem de Rodrigo Santos acusará Albuquerque de ser o mandante do atentado.

A partir da próxima segunda-feira, 28, o zelador armará um plano para fugir com Lívia e o garoto. A mulher, que está cansada do relacionamento tóxico com o marido violento e abusivo, aceitará ir embora com seu amado e ainda revela um segredo ao filho: Valente é o pai biológico de Tobias.

Valente e Lívia vão engatar um romance, mas é claro que Albuquerque não vai deixar barato. O vilão irá atrás da mulher, mas será desmascarado na reta final da trama.

Quando termina a novela Amor Perfeito?

A novela Amor Perfeito termina em 22 de setembro, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. A partir do dia 25, o folhetim será substituído pelo remake de "Elas por Elas" de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

Os autores são os mesmos responsáveis por "Novo Mundo" (2017) e "Nos Tempos do Imperador" (2021), mas agora ocupam o horário com uma história contemporânea. A novela é uma adaptação da trama de Cassiano Gabus Mendes que fez sucesso na década de 80 - agora, algumas personagens mudaram de nome e têm outros fios condutores de suas histórias.

O folhetim é centrado na vida de sete mulheres, Márcia, Helena, Adriana, Wanda, Carmem, Marlene e Natália, que eram melhores amigas nos tempos do colégio, mas se separaram e cada uma seguiu seu caminho.

Até que Márcia, a mais velha entre elas, decide reunir as amigas para uma reunião em sua casa vinte anos depois. O reencontro traz de volta lembranças do passado, mas também coincidências do presente que afetam todas elas.

Uma morte também abala a vida das sete amigas. Átila, marido de Márcia, morre em um quarto de motel. O falecimento do homem faz com que ela descubra que seu esposo tinha uma amante - ela nem desconfia, mas se trata de Wanda, uma de suas colegas.

Márcia então decide contratar o detetive Mário Fofoca para descobrir com quem seu marido se relacionava. Está armada a confusão!

Mário Fofoca conta com a ajuda de René, um advogado fracassado que se envolve com suas clientes apenas para obter vantagens financeiras. Até que, um dia, ele se apaixona por Yeda, uma moça considerada o "patinho feio" da família.

