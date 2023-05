Quando Luigi é desmascarado por Petra em Terra e Paixão?

Luigi (Rainer Cadete) já foi desmascarado por Antônio (Tony Ramos) em Terra e Paixão, mas Petra (Debora Ozório) ainda não sabe da verdade. A mocinha deve descobrir as verdadeiras intenções do namorado somente após a morte de Daniel (Johnny Massaro), quando ele engatar um caso com a própria sogra.

Petra descobre que Luigi é pobre em Terra e Paixão?

O resumo de Terra e Paixão ainda não mostra quando Luigi será desmascarado por Petra, mas é possível que as cenas ainda demorem para ir ao ar. Por enquanto, o italiano vai manter o acordo com Antônio para ajudar a “miss tarja preta” a se livrar do vício.

O cenário irá mudar mais adiante na novela. Isso porque após a morte de Daniel, Irene irá mudar seu comportamento e engatará um caso com Luigi, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. O casamento da madame com Antônio irá esfriar, fazendo com que ela ceda ao charme do genro.

Na reta final da trama, Irene, Luigi e Petra serão expulsos de casa por Antônio, que a essa altura já terá se acertado com Caio (Cauã Reymond) depois de passar por parte da trama se desentendendo com o filho mais velho.

A mãe de Petra, no entanto, vai sofrer um golpe de Luigi. O italiano ficará com toda a fortuna da megera e fugirá para Itália, deixando a madame sozinha, triste e sem nenhum centavo. A atitude do rapaz fará com que Irene se arrependa de seus erros. O caso entre Luigi e Irene cairá como uma bomba para Petra.

Vale lembrar que outra “traição” de Irene ainda virá à tona. A madame guarda um segredo: ela era prostituta antes de se casar com Antônio. Além disso, tinha como cliente fixo Ademir (Charles Fricks), o que pode levar o público a crer que ao menos Daniel não é filho de Antônio.

Se caso a teoria se concretize, o advogado não teria direito à sucessão do fazendeiro e Caio poderia assumir os negócios depois de toda a briga com a família.

Petra se torna a vilã de Terra e Paixão

O futuro também guarda uma reviravolta no destino de Petra, que se tornará uma das vilãs da história. Após a morte de Daniel (Johnny Massaro), a jovem vai entrar na disputa pela sucessão do pai e fará de tudo para deixar Caio para trás.

Petra também vai prejudicar Aline (Barbara Reis), mesmo depois de fingir que irá ajudar a protagonista com seus negócios, e colocará fogo na plantação da viúva de Samuel (Ítalo Martins). A jovem descobre que o irmão ama a professora e fará de tudo para tirá-los de seu caminho.

Ainda há a possibilidade de Carrasco desistir de matar Daniel, já que está apegado ao personagem de Johnny Massaro. Se isso de fato acontecer, é possível que o autor mate Jonathas (Paulo Lessa) ao invés do advogado, mas nada foi decidido ainda.

E mais: a traição de Irene e Luigi fará com que Antônio se apaixone por sua maior rival, Aline. Depois de colocar a família para fora de casa, o produtor agrícola começará a olhar para a viúva com outros olhos e encontrará nela o amor, disputando a atenção da mocinha com o próprio filho, conforme adiantado por Daniel César, do Na Telinha.

Enquanto a reviravolta não acontece, a audiência segue acompanhando Luigi tentando ajudar Petra a se livrar dos remédios. O golpista deve ser recompensado com dinheiro e um cargo na empresa de Antônio caso cumpra sua missão, conforme prometido por ele.

