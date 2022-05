Quando Madeleine morre? Mãe de Jove sofrerá acidente

Mãe de Jove insistirá em ir para o Pantanal mesmo com mau tempo

A história de Madeleine está chegando ao fim em Pantanal. Ainda nesta semana, a mãe de Jove sofrerá um acidente aéreo fatal. A loira decide ir até a região pantaneira para tentar reconquistar José Leôncio mas a aeronave não chegará ao destino. Mas quando Madeleine morre? Saiba quando as cenas serão exibidas.

Quando Madeleine morre?

Madeleine morre nos episódios que serão exibidos entre a próxima sexta e sábado, 20 e 21 de maio. Tudo começa quando Irma (Camila Morgado) confessa para a loira que foi para o Pantanal e dormiu com Zé Leôncio, o que desperta a fúria da dondoca.

As duas terão uma grande briga, e Madeleine será aconselhada pela mãe Mariana (Selma Egrei) a fazer o que seu coração manda. Será então que a mãe de Jove decidirá se reconciliar com o pai de seu filho e embarcará rumo ao Pantanal.

Quando chega em Campo Grande, ela pedirá para que Ari (Cláudio Galvan) consiga um piloto para levá-la até a fazenda. No entanto, o tempo não estará propício para voo. Apesar do alerta, a loira vai insistir e subirá na aeronave.

A tempestade fará com quem o avião caia, matando Madeleine e o piloto. Ari irá avisar José Leôncio que a aeronave que levava a dondoca desapareceu, causando preocupação em todos. O fazendeiro então avisará Irma que não há chances da mãe de Jove ter sobrevivido.

O corpo de Madeleine cairá dentro de um rio cheio de piranhas, que irão devorá-la. A notícia da morte da personagem deixará Irma abalada, que sentirá culpada pela morte da irmã.

Na versão original da novela, Madeleine morreu apenas porque a atriz Ítala Nandi, que interpretou a personagem em 1990, pediu para sair da novela para se dedicar a outro projeto. Parte do público esperava que o final da loira fosse diferente no remake, mas o autor Bruno Luperi manteve o roteiro original.

“Foi tudo feito com um cuidado e um carinho muito grande. A gente fez duas diárias do acidente e foi tudo muito bem pensado, com muita atenção. E eu acho que vai ficar bonito e emocionante”, contou Karine Teles em entrevista ao Gshow.

Qual o final de Irma?

O final de Irma é ao lado de José Lucas de Nada (Irandhir Santos). Se o fim de Madeleine é trágico, a ruiva terá a oportunidade de viver um grande amor e até engravidar.

Nos próximos capítulos, a tia de Jove irá ao Pantanal com a desculpa que irá visitar o sobrinho, mas o que ela quer mesmo é reencontrar José Leôncio. No entanto, ela deixará a paixão pelo fazendeiro para trás e se envolverá com Trindade (Gabriel Sater).

Os dois vivem um romance até que a ruiva engravida do peão misterioso. Após o nascimento do filho, Trindade abandona a namorada e a criança e desaparece no mundo.

É então que a ruiva se entrega à paixão por José Lucas de Nada, com quem termina a novela. O caminhoneiro será reconhecido como filho de Zé Leôncio e tocará os negócios do pai ao lado dos irmãos Jove e Tadeu (José Loreto).

+ Filho do Almir Sater na novela Pantanal: qual o final de Trindade?