Remake do folhetim está sendo exibido na Globo

Com o remake da trama de Benedito Ruy Barbosa no ar, surgiu a dúvida sobre quando passou a novela Pantanal pela primeira vez. A história que está sendo exibida na Globo é uma nova versão do folhetim que fez muito sucesso há mais de 30 anos exibido pela extinta TV Manchete.

Quando passou a novela Pantanal?

A novela Pantanal foi exibida entre março e dezembro de 1990 na TV Manchete, e ficou no ar por nove meses na extinta emissora.

O remake da Globo retrata os dias atuais. Até agora, a novela não especificou em qual ano exato a história se passa. No entanto, o público acompanha duas fases no folhetim, com uma passagem de tempo de 20 anos entre elas.

A primeira fase de Pantanal termina nesta terça-feira, 12 de abril. O público acompanhou a juventude e a ascensão de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) como o maior peão da região e o envolvimento com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles). Da relação, nasceu Jove (Jesuíta Barbosa). Ele também se envolveu com Filó (Leticia Salles/Dira Paes) e Irma (Malu Rodrigues/Camila Morgado).

A primeira fase também apresentou a história da família Marruá. Maria (Juliana Paes) e Gil (Enrique Diaz) se mudaram para o Pantanal para fugir dos capangas do fazendeiro assassinado pelo homem, mas o marido da mulher que vira onça acaba sendo morto por um deles. Maria passa a criar Juma (Alanis Guillen) sozinha.

Foi também na primeira fase da novela que o pai de Zé Leôncio, Joventino, desapareceu e se transformou no Velho do Rio, interpretado por Osmar Prado.

Segunda fase de Pantanal

A segunda fase de Pantanal começa hoje, na Globo. O público vai conhecer Jove e Juma em suas fases adultas. Haverá também mudanças no elenco – Marcos Palmeira, Karine Teles, Camila Morgado, Caco Ciocler e Dira Paes entram para interpretar José Leôncio, Madeleine, Irma, Gustavo e Filó mais velhos.

Será nessa parte da trama que Jove descobrirá que sua mãe mentiu para ele durante anos e que seu pai está vivo. Na tentativa de se reconectar com o patriarca, ele vai até o Pantanal, mas os dois se desentendem diante das diferenças culturais e sociais. É durante a viagem que ele conhece e se apaixona por Juma.

Também entra na história o núcleo de Tenório (Murilo Benício), vilão do folhetim. Sua filha Guta (Julia Dalavia), se envolve com Jove, Tadeu (José Loreto) e seu meio-irmão Marcelo (Lucas Leto). Ela é filha do fazendeiro com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que é constantemente humilhada pelo marido.

O público também vai assistir Gabriel Sater como Trindade, mesmo papel que foi de seu pai em 1990. Almir Sater também está na novela, mas agora como o chalaneiro Eugênio.

A segunda fase de Pantanal deve ficar no ar até o segundo semestre de 2022, quando será substituída por Travessia, novela de Gloria Perez. A emissora ainda não divulgou a data exata do término do folhetim, que está fazendo sucesso.

Pantanal subiu o ibope do horário nobre, depois do fracasso de Um Lugar ao Sol, sua antecessora, que teve a pior média de audiência da história das novelas da nove. O remake tem chegado aos 30 pontos de pico, segundo dados do Kantar Ibope divulgados pelo TV Pop.

+ 10 novos personagens que entram na segunda fase da novela Pantanal