Quando Patrícia Poeta volta ao Encontro 2023?

Patrícia Poeta, 47, precisou se ausentar do Encontro por conta de uma situação familiar e avisou o público sobre seu breve afastamento do programa matinal, que ficou sob o comando de Tati Machado e Valéria Almeida. No entanto, a apresentadora em breve retornará dos estúdios na na próxima segunda-feira, 6 de novembro.

Por que Patrícia Poeta não está no Encontro?

A apresentadora Patrícia Poeta explicou aos fãs, no programa do dia 1, que o pai, Ivo Barcellos Pfingstag, foi internado às pressas e, por isso, se afastaria por alguns dias da atração global. Com a ausência da estrela nos programas de 2 de novembro, feriado de finados, e 3 de novembro, a dupla Tati Machado e Valéria Almeida comandaram o programa.

A jornalista não revelou o motivo da internação do pai, mas segundo apuração de Anna Luiza Santiago, do O Globo, Ivo está internado para a realização de alguns exames e ainda não há informações sobre um diagnóstico.

Este é o segundo afastamento de Patrícia Poeta do Encontro este ano. A apresenta costuma se ausentar pouco do programa, mas tinha férias a cumprir e por isso ficou longe da atração por algumas semanas em julho. O período de descanso da famosa casou com a saída de Manoel Soares do programa, antes co-apresentador e dispensado da emissora no final de junho.

Com a demissão de Manoel, Patrícia contou com Tati e Valéria como substituídas, jornalistas que já apareciam no programa frequentemente em quadros, entrevistas e matérias e continuam ao lado da famosa no matinal.

Patrícia Poeta estreou no comando do Encontro em julho de 2022. Antes, ela já havia apresentado a atração de forma esporádica ao cobrir ausências de Fátima Bernardes, que foi apresentadora do programa matinal por dez anos. O Encontro está no ar desde junho de 2012 e é exibido de segunda a sexta-feira. A atração já ganhou a faixa das 10h30, mas após uma mudança na grade passou a ter início mais cedo e hoje vem antes do Mais Você, às 09h30.

Patrícia Poeta vai sair do Encontro?

Devido a polêmicas dos bastidores do Encontro durante a época em que Manoel Soares e Patrícia Poeta apresentavam o programa juntos, muito se questionava se a jornalista sairia da atração em algum momento. Na internet, se falava sobre a relação dos dois não parecer agradável durante os programas diários, mas após a saída de Manoel, não há atuais conversas sobre o assunto e a famosa deve continuar no cargo.

A parceria de Patrícia com Tati Machado e Valéria Almeida é tranquila nas telinhas e não conta com polêmicas de bastidores como foi com o antigo apresentador. Na audiência, o programa tem altos e baixos, conquistando médias de 6 a 7 pontos na maior parte das semanas. Em alguns dias, o programa se dá bem e alcança até mesmo os 8 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do dados da Kantar Ibope.

Patrícia Poeta também tem bom relacionamento com a alta cúpula da emissora. Além de estar no canal há mais de 20 anos, ela é ex-esposa de Amauri Soares, um dos chefões da emissora. A jornalista foi casada com o atual diretor dos Estúdios Globo por 16 anos.

Durante o casamento, eles tiveram um filho, o produtor musical e DJ Felipe Poeta Soares, de 21 anos, que deu às caras recentemente no Encontro para surpreender e homenagear a mãe no aniversário de 47 anos da apresentadora, em outubro.