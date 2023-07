Quando Patrícia Poeta volta para o Encontro?

Patrícia Poeta volta para o "Encontro" ainda neste mês. A jornalista está sendo substituída por Tati Machado e Valéria Almeida no comando da atração enquanto curte alguns dias de folga. Na última semana, Manoel Soares, coapresentador, foi demitido da Rede Globo, enquanto a gaúcha segue à frente do programa.

Patrícia Poeta está de férias?

A apresentadora Patrícia Poeta retorna de férias em 17 de julho, segunda-feira. A jornalista segue no comando do programa matinal da Globo, diferentemente de Manoel Soares, demitido da emissora no dia 30 de junho.

Enquanto isso, Tati Machado e Valéria Almeida apresenta o Encontro até a sexta-feira, dia 14. As duas, que fizeram a estreia como apresentadoras principais nesta segunda-feira, 3, foram bastante elogiadas pelos internautas, que apontaram que ambas trouxeram leveza ao programa.

O comunicado sobre as férias de Patrícia foi divulgado pela Globo na sexta, 30, quando a emissora informou que Manoel Soares havia deixado a emissora, mas sem explicar os motivos. "Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades", diz a noite divulgada à imprensa.

Poeta está no comando do Encontro desde 2022 quando passou a substituir Fátima Bernardes, que foi realocada para o The Voice Brasil. A jornalista apresentava o programa ao lado de Manoel Soares, mas a interação dos dois foi alvo de diversas polêmicas nos últimos meses.

A jornalista recebeu uma série de críticas nas redes sociais por interromper o colega algumas vezes, além da falta de sintonia entre eles apontada pelos espectadores.

O Encontro vai ao ar de segunda a sexta, às 09h30, horário de Brasília, logo após o Bom Dia Brasil.

Por que Manoel Soares saiu do Encontro?

O apresentador Manoel Soares foi desligado da Globo e, consequentemente, saiu do "Encontro" e do "Papo de Segunda" do GNT, que passa a ser comandado por João Vicente de Castro.

Os motivos para a saída de Manoel Soares não ficaram claro para os espectadores. No entanto, após a circulação de notícias de que o apresentador teria sido demitido após denúncias por comportamentos arrogantes e inapropriados, o jornalista se pronunciou nas redes sociais alegando que os rumores sobre os bastidores de sua demissão são falsos.

"Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome [...] Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros, já vi isso muitas vezes", escreveu.

Manoel afirmou que sua saída foi em comum acordo com a Globo. "Como toda relação trabalhista, esta chegou ao fim da melhor forma possível, com pagamento integral do contrato, e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada", completou.

O jornalista finalizou o comunicado reafirmando sua gratidão ao Grupo Globo que o levou de Porto Alegre para os lares de milhões de brasileiros.

