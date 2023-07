Resumo de Mulheres de Areia: capítulos da novela de 3 a 7 de julho

Folhetim assume Edição Especial sozinha e fica no lugar de Chocolate com Pimenta.

Com o final de Chocolate com Pimenta, a novela Mulheres de Areia finalmente irá assumir a faixa da Edição Especial sozinha, das 14h45. A partir de agora, o folhetim estrelado por Gloria Pires terá tempo maior no ar e não sofrerá mais com capítulos reduzidos, então veja o que o resumo de Mulheres de Areia mostra de 3 a 7 de julho de 2023.

Resumo de Mulheres de Areia de segunda-feira, 3 de julho

No capítulo que inicia a semana, segunda-feira, 3 de julho, Virgílio vai condenar atitude de Marcos. Já Andréa, noiva do rapaz, chegará e interromperá a discussão. Em seguida, o herdeiro avisará que eles precisam ter uma conversa séria e Marcos contará ao pai que está apaixonado por uma moça pobre. Enquanto isso, Arlete chegará de surpresa na casa de Virgílio.

Tonho da Lua reclamará de Raquel para Floriano, que depois discutirá com Ruth por causa de Vanderlei. Virgílio mandará Duarte investigar a vida de Ruth e Donato, Glorinha e Da Lua passearão de barco. Assim, Da Lua confessará que não sabe nadar e Donato virará a embarcação, o que fará Tonho cair na água e pedir por socorro.

Resumo do capítulo de terça-feira, 4 de julho

No resumo de Mulheres de Areia do capítulo de terça-feira, 4 de julho, Donato se esconderá atrás do barco enquanto Da Lua gritará por socorro. Ao saber que Tonho da Lua está se afogando, Ruth decidirá ajudá-lo e conseguirá salvar o rapaz. Virgílio pedirá para Marcos que não termine o namoro com Andréa.

Clarita vai convidar Arlete para passar uns dias na sua casa em Pontal e Santiago avisará Virgílio que o prefeito interditou a praia de Pontal. Ao visitar a casa de Clarita na praia, Arlete fica encantada. Por fim no resumo de Mulheres de Areia do capítulo de terça-feira, Glorinha conversará com Raquel pensando que está falando com Ruth. A vilã Raquel e Duarte vão se aproximar do carro de Virgílio.

Resumo de Mulheres de Areia - Quarta-feira, 5 de julho

No capítulo do meio da semana, quarta-feira, 5 de julho, Virgílio mandará Duarte ir embora e dirá para Raquel que precisa conversar com ela sobre negócios. Em seguida, o empresário dirá para Raquel que Marcos não pode ficar com Ruth e lhe mostrará uma mala cheia de dinheiro.

Enquanto o pai arma contra ele e Ruth, Marcos confessará para a gêmea boazinha que está apaixonado por ela. Já Andréa decidirá ir a Pontal para ficar perto de Marcos e assim Raquel mostrará para Vanderlei o dinheiro que Virgílio lhe deu.

Ruth ensinará Da Lua a nadar e Raquel comprará algumas coisas na loja de Tônia, dizendo aos pais que achou o dinheiro na praia. A vilã fingirá ser Ruth e irá ao encontro de Marcos.

Resumo da novela Mulheres de Areia - Capítulo de quinta-feira, 6 de julho

No capítulo de quinta-feira, 6 de julho, Raquel finge ser Ruth e dirá para Marcos que enquanto ele não terminar o noivado com Andréa, que o melhor será manter o romance deles escondido. Em seguida no capítulo, Virgílio convidará Tônia para dar um passeio com ele, mas ela não aceitará.

Sem saber dos planos da irmã, Ruth ficará desapontada por Marcos não aparecer ao encontro que haviam marcado. Depois, Alaor chegará a Pontal, procurará por Ruth, mas acabará a confundindo com Raquel. Após a confusão, ele encontrará finalmente Ruth, mas ela pedirá que ele a deixe em paz.

No final do capítulo de quinta-feira, no resumo de Mulheres de Areia, Raquel usará o maiô de Andréa e a noiva de Marcos chegará a Pontal, percebendo que seu maiô foi usado.

Resumo de Mulheres de Areia de sexta-feira, 7 de julho

No último capítulo da semana, o resumo de Mulheres de Areia mostra que na sexta-feira, 7 de julho, Andréa ficará irritada e discutirá com Marcos, exigindo que ele conte quem usou o maiô. Pouco depois, a recém-chegada decidirá ir embora da cidade.

Tônia avisará Breno que estão arrancando as placas de interdição da praia e Malu ficará interessada em conhecer Ruth. Vanderlei vai sugerir que Raquel monte um negócio com o dinheiro que Virgílio lhe deu. Enquanto isso, Andréa voltará para casa e contará para Baby o que aconteceu em Pontal.

No final do capítulo, Tonho Da Lua dirá a Raquel que a viu com Marcos e prometerá contar tudo para Ruth. Os dois vão acabar discutindo e Da Lua mostrará o bilhete que ela deixou no carro.

*A TV Globo não liberou o resumo de Mulheres de Areia desta semana online, por isso o texto acima é baseado nos resumos da versão original da novela. Os capítulos podem sofrer cortes e alterações de acordo com a preferência da emissora.

