Quando termina a novela Além da Ilusão: 5 coisas que ainda vão acontecer

Agosto é quando termina a novela Além da Ilusão. A trama de Alessandra Poggi fica no ar até o próximo dia 19 e promete um final feliz para Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela), e o desfecho merecido para os vilões Joaquim (Danilo Mesquita), Úrsula (Bárbara Paz) e Matias (Antônio Calloni).

Joaquim é preso pelo assassinato de Abel – Quando termina a novela Além da Ilusão

Além da Ilusão ainda terá mais uma morte até o final da novela. Será a de Abel (Adriano Petermann), que será morto por Úrsula com a ajuda de Joaquim. O rapaz chega requisitando sua parte do dinheiro de Enrico (Marcos Veras), mas o almofadinha se recusa a dar a grana.

Abel ameaça machucar Úrsula, mas acabará sendo morto por ela com o tiro. A megera vai contar com o filho Joaquim para se livrar do corpo do trambiqueiro, mas o marido de Isadora acabará deixando rastros que serão descobertos pela polícia e os ligarão ao crime. Nos próximos capítulos, Joaquim será preso pelo assassinato de Abel e Úrsula irá ficar desesperada.

Falcatruas de Joaquim são descobertas

Além da morte de Abel, Joaquim terá mais um problema para se preocupar. Na próxima semana, Violeta (Malu Galli) vai revelar para Eugênio (Marcello Novaes) que o almofadinha roubou a fábrica durante todo o tempo em que trabalhou lá. Isadora vai apresentar as provas para que não restem dúvidas das falcatruas de seu marido.

Violeta ficará disposta a prestar queixa contra o genro, mas Eugênio pedirá o tempo. Inclusive, será o dono da tecelagem quem vai fazer com que Joaquim aceite o desquite de Isadora. No final da trama, ele pagará por seus golpes e vilanias.

Davi prova sua inocência – Quando termina a novela Além da Ilusão

Depois de passar quase toda a novela sendo apontado como o assassino de Elisa (Larissa Manoela), Davi finalmente vai conseguir provar sua inocência.

Será o próprio Matias quem vai confessar o crime e livrar o mágico da cadeia, conforme antecipado pelo Notícias da TV. Os mocinhos vão armar um plano para fazer com que o juiz assuma a culpa pela morte de sua filha. Com a ajuda de Heloísa (Paloma Duarte), Isadora e Davi vão levar o vilão para o cinema da cidade, onde farão um “jogo de espelhos”.

Isadora irá aparecer nos espelhos se passando por Elisa, para que seu pai pense estar alucinando e vendo o espírito da filha. A mocinha conseguirá fazer com que o crápula confesse o crime em voz alta: “Eu atirei… Mas não era pra te acertar, meu amor. A bala era pro maldito mágico. Foi o meu joelho, o meu joelho que falhou. Eu jamais apontaria uma arma pra você, Elisa”.

Ainda se passando pela irmã morta, ela pedirá para que ele conta a verdade para a polícia, pois só assim seu espírito ficará em paz para descansar.

Com o verdadeiro assassino pagando pelo seu crime, Isadora e Davi finalmente vão ter um final feliz na novela das seis.

Tenório recebe permissão para se casar com o Olívia

Outro casal que terá um final feliz será Olívia (Debora Ozório) e Tenório (Jayme Matarazzo). Depois de passarem por altos e baixos para conseguirem viver o romance, o rapaz vai receber uma carta do Vaticano autorizando que ele se case com sua amada.

Tenório ainda receberá a herança que abriu mão de receber quando decidiu se tornar se tornar padre e fundará seu próprio jornal para difundir suas ideias progressistas. Bento (Matheus Dias) irá trabalhar com ele.

Paz entre Violeta e Heloísa – Quando termina a novela Além da Ilusão

A descoberta de que Matias é o pai de Olívia e que o homem se envolveu com Heloísa anos atrás deixou Violeta extremamente abalada e causou uma ruptura entre as irmãs. No entanto, a situação vai se resolver nos capítulos finais de Além da Ilusão.

Apesar de Heloísa contar toda a verdade e dizer que Matias é um bandido, a dona da tecelagem só vai acreditar quando seu marido confessar ter matado Elisa. Violeta irá pedir desculpas por ter desconfiado da palavra da irmã e as duas vão terminar a novela em bons termos.