Quando termina a novela Nobreza do Amor e qual a substituta

A novela A Nobreza do Amor está perto de se despedir do público da Globo depois de meses de romance, disputas pelo poder e conflitos que conectaram o reino fictício de Batanga ao interior do Rio Grande do Norte. Com a história de Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) entrando em seus momentos decisivos, a emissora já prepara uma nova produção para ocupar a faixa das 18h, com uma trama que troca a realeza africana por segredos familiares, ambição e uma identidade construída sobre mentiras.

Quando acaba A Nobreza do Amor na Globo?

O último capítulo de A Nobreza do Amor está previsto para sexta-feira, 6 de novembro de 2026. A reprise do desfecho deve ir ao ar no sábado, dia 7, conforme informações publicadas por veículos especializados em televisão.

A novela, criada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., estreou em março e acompanha a trajetória da princesa Alika, obrigada a fugir de Batanga depois que Jendal (Lázaro Ramos) toma o poder. No Brasil, ela tenta reconstruir a vida enquanto luta para recuperar o trono e enfrenta os obstáculos que ameaçam seu relacionamento com Tonho.

Na reta final, os conflitos ganham novos contornos. Alika descobre que está grávida, enquanto Tonho se aproxima de uma revelação sobre suas origens e a ligação com a antiga dinastia de Batanga. A resistência contra Jendal também ganha força, preparando o terreno para o confronto que deve definir o destino do reino.

Qual novela vai substituir A Nobreza do Amor?

A Globo escolheu Lá na Minha Terra para ocupar a faixa das seis a partir de segunda-feira, 9 de novembro. Escrita por Mario Teixeira e dirigida artisticamente por Allan Fiterman, a produção terá Daniel de Oliveira, Camila Morgado, Dira Paes e Jesuíta Barbosa entre os nomes centrais do elenco.

A história começa com uma partida e uma mentira que atravessa anos. Severino Madeira (Daniel de Oliveira) deixa sua cidade natal, Lavra Seca, e abandona a mulher, Rosenda (Dira Paes), e os cinco filhos. Longe dali, ele assume outra identidade: passa a se chamar Cesário Ávila, constrói uma carreira como empresário em São Paulo e forma uma nova família.

A vida que montou, no entanto, esconde uma parte decisiva de seu passado. Casado com Ismália (Camila Morgado), Cesário terá de lidar com as consequências quando a mulher descobrir que o marido mantém uma família que ela desconhecia. A revelação abala o casamento e coloca em xeque a imagem de homem bem-sucedido que ele construiu.

Daniel (Jesuíta Barbosa), filho de Ismália de seu primeiro casamento, também desconfia do padrasto. Já Alice (Giulia Benite), filha de Cesário com Ismália, vê suas certezas ruírem ao descobrir que tem irmãos que nunca conheceu. A jovem passa, então, a buscar uma aproximação com essa outra parte da família.

Diferentemente de A Nobreza do Amor, que combina romance, aventura e disputas por uma coroa, Lá na Minha Terra coloca os conflitos familiares no centro da narrativa. A trama também aborda as consequências de escolhas feitas no passado e os limites que uma pessoa pode ultrapassar para proteger a vida que construiu.

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