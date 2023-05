Zoé (Regina Casé) em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quando termina a novela Todas as Flores?

O final da novela Todas as Flores será nas próximas semanas. Os últimos capítulos serão transmitidos no mês de maio e ao vivo, no Globoplay, para evitar a divulgação dos spoilers na web dos desfechos de Zoé, Maíra, Vanessa e demais personagens da trama que é um sucesso no streaming.

Quando sai o último capítulo de Todas as Flores?

Os últimos dois capítulos devem ser exibidos em live no Globoplay na semana do dia 31 de maio de 2023, em horário que ainda será divulgado pela plataforma de streaming. A informação foi antecipada por Erick Bretas, um dos diretores da Globo, em sua conta no Twitter.

Na próxima quarta-feira, 24, a plataforma irá disponibilizar apenas três capítulos, deixando os episódios de número 84 e 85 para a semana seguinte.

A transmissão ao vivo é um forma de evitar que spoilers sobre o final da trama sejam divulgados pelos espectadores na web, o que costuma acontecer com frequência quando os capítulos são liberados semanalmente no Globoplay.

Vale lembrar que os capítulos da novela estão disponíveis apenas para os assinantes do Globoplay. É necessário ter um dos planos pagos da emissora para assistir.

Todas as Flores chega ao fim depois de fazer um enorme sucesso na plataforma de streaming. A trama de João Emanuel Carneiro agradou a crítica especializada e o público, que repercutiu as cenas da novela nas redes sociais. Lançada em outubro de 2022, quase ao mesmo tempo que Travessia, a novela foi bastante comparada a trama de Glória Perez, que não conseguiu conquistar a audiência.

O folhetim foi dividido em duas partes. A primeira, com 45 capítulos, terminou de ser exibida em dezembro. A segunda parte da história só retornou em abril, com 40 capítulos.

Veja o anúncio de Erick Bretas:

Semana que vem só tem três capítulos. Daí o penúltimo e o último serão exibidos em live na semana seguinte. — Erick Bretas (@bretas_erick) May 17, 2023

O que acontece com Maíra e Rafael em Todas as Flores?

Maíra e Rafael devem ficar juntos no final da novela Todas as Flores, como esperado pela audiência. Ambos já recuperaram Rivaldinho e vão criar também Nico, filho de Vanessa e Pablo (Caio Castro).

O desfecho da história dos mocinhos fica guardado para os capítulos finais. A trama ainda precisa exibir o fim da vingança de Maíra, que prometeu fazer Zoé e Vanessa pagarem por todo o mal que lhe fez. Uma parte das cenas da revanche da protagonista foram exibidas no trailer dos capítulos finais.

O público também acompanha o final da história de Diego (Nicolas Prattes) e sua família, Mauritânia (Thalita Carauta), Oberdan (Douglas Silva) e demais personagens.

Todas as Flores vai passar na TV aberta?

Todas as Flores entra para a grade da emissora no segundo semestre deste ano. Assim que a trama foi lançada, o canal exibiu os primeiros episódios na televisão aberta, logo após a novela das nove, como uma forma de chamar o público para consumir o novo produto do Globoplay.

O folhetim de João Emanuel Carneiro, que tem classificação indicativa de 16 anos, deve ir ao ar em uma faixa de horário depois da trama do horário nobre. O mesmo foi feito com Verdades Secretas 2, que depois de ser lançada exclusivamente para o streaming, foi exibida na televisão aberta às 23h.

Todas as Flores inicialmente se chamaria Olho por Olho e estava cotada para substituir Pantanal (2022) no horário nobre. A trama, no entanto, foi realocada para o Globoplay, enquanto Travessia foi adiantada. A novela também foi reduzida para apenas 85 capítulos, mantendo um ritmo acelerado apropriado para o streaming.