Quando termina Cara e Coragem e qual a próxima novela das 7

Já está definido quando termina Cara e Coragem. A partir de 2023, a história de Pat e Moa será substituída por Vai na Fé, trama com temática gospel escrita por Rosane Svartman e que terá José Loreto, Sheron Menezzes, Renata Sorrah, entre outras estrelas globais no elenco. A trama estreia ainda no primeiro semestre do próximo ano.

Quando termina Cara e Coragem na Globo?

Cara e Coragem está prevista para terminar em 13 de janeiro, sexta-feira, de acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7. Sendo assim, Vai na Fé entra no ar no dia 16 do mesmo mês.

A trama de Cláudia Souto passou longe de ser um sucesso. Com uma história confusa e que não conseguiu conquistar o público, o folhetim algumas vezes chegou a ser ultrapassado em audiência por Mar do Sertão, novela das 18h que teve boa recepção entre os noveleiros.

A Globo até chegou a pedir para que os atores divulgassem mais a trama em suas redes sociais e tentassem engajar o público, mas a estratégia não deu certo. Mesmo em capítulos bombásticos, como quando Clarice (Taís Araújo) retornou dos mortos, a audiência não reagiu. Até agora, a melhor marca do folhetim foi no segundo episódio, quando atingiu 24 pontos. Esse é o pior desempenho de uma novela das sete desde geração Brasil, em 2014.

Mesmo com a baixa repercussão nas redes sociais e números ruins para o horário, Cara e Coragem terá os mais de 200 capítulos previstos e permanece na programação até janeiro, como planejado. A trama não foi encurtada, ao contrário do que pode acontecer com Travessia caso a novela não reaja nas próximas semanas.

Qual é a próxima novela das 7?

A próxima novela das sete é Vai na Fé, de Rosane Svartman. Essa será a primeira vez que a emissora vai produzir e exibir um folhetim com temática gospel.

A protagonista da história será Sheron Menezzes, que interpreta Sol, uma mulher batalhadora que levanta antes das seis da manhã para trabalhar e garantir seu sustento, o do marido Carlão (Che Moais), e das filhas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos), a primeira de sua família a cursar universidade.

Sol canta desde criança no coral da igreja, mas durante a adolescência adorava frequentar os bailes funks e era bastante conhecida nas festanças.

Um momento de dificuldade financeira faz com que ela retorne para os palcos. Sol recebe um convite de Lui Lorenzo (José Loreto), um cantor em decadência, que a chama para ser sua backing vocal. O novo trabalho fará com que ela reencontre Benjamin (Samuel de Assis), uma antiga paixão da juventude, e Theo (Emilio Dantas), de quem não tem boas memórias.

Quem são os atores da novela Vai na Fé?

Os protagonistas da novela Vai na Fé são José Loreto e Sheron Menezzes, que interpretam Sol e Lui Loreto.

Loreto esteve recentemente em Pantanal, no papel de Tadeu - o ator mal terminou um projeto e já vai engatar outro. Anteriormente, ele também esteve em outra novela das 21h, O Sétimo Guardião (2018), que rendeu polêmicas para o ator nos bastidores da trama.

Já Sheron Menezzes esteve em Maldivas, seriado que estreou neste ano na Netflix, ao lado de Bruna Marquezine e Manu Gavassi. Sua última novela na emissora foi em 2019, quando esteve em Bom Sucesso.

Outra atriz de Pantanal que está confirmada na trama é Letícia Salles, a Filó da primeira fase de Pantanal, que será a vilã. No elenco também estão Renata Sorrah, Regiane Alves, Carolina Dieckmann, Mel Maia, Samuel de Assis, entre outros.