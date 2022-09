Novela Vai na Fé estreia: quando começa a novela das 7

A novela Vai na Fé estreia só em 2023, mas as primeiras notícias sobre o próximo folhetim das sete já começaram a circular. Escrita por Rosane Svartman, essa será a primeira trama com temática gospel da Globo ao abordar a história de uma moça evangélica que será convidada para se tornar backing vocal de um cantor de funk.

Quando a novela Vai na Fé estreia?

Novela Vai na Fé estreia entre 9 e 16 de janeiro, de acordo com o colunista Flávio Ricco do R7. O folhetim vai substituir Cara e Coragem na faixa de horário das 19h, que vem patinando na audiência e não conseguiu conquistar o público nas redes sociais.

Essa será a primeira novela evangélica da Rede Globo. Anteriormente, a emissora já fez folhetins católicos, como A Padroeira (2001), e espíritas, como A Viagem (1994) e o sucesso Alma Gêmea, de 2005.

Vai na Fé será escrita por Rosane Svartman, autora de outras tramas do horário das sete, incluindo Bom Sucesso (2019) e Totalmente Demais (2015). Ele também foi a responsável por Malhação: Sonhos (2014), uma das temporadas mais bem-sucedidas da novela adolescente, e de Malhação: Intensa como a Vida (2012).

O elenco ainda está sendo escalado para a emissora, mas já conta com alguns nomes confirmados. Sheron Menezzes será a mocinha protagonista, enquanto José Loreto vive o cantor de funk que mudará sua vida.

Quando começa a novela Travessia em 2022, substituta de Pantanal

Qual a história da novela Vai na Fé?

A história da novela Vai na Fé gira em torno de Sol, uma mocinha que vende marmitas para tirar o seu sustento. As informações são da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. Antes de se tornar evangélica, a protagonista era rainha de baile funk, mas largou a vida na noite para se converter.

Ela é cantora do coral da igreja em que frequenta no Rio de Janeiro, até que recebe uma proposta para se tornar backing vocal de um cantor de funk em decadência e muito sem noção. Sol viverá o dilema entre aceitar a oferta e tentar ter uma vida melhor ou se apegar aos seus princípios.

O núcleo do cantor de funk ainda trará seu relacionamento conturbado com a própria mãe, que além de ser sua empresária, tenta controlar a vida do filho, e sua irmã, de quem é bastante afastado. Haverá ainda dois vilões para atazanar a vida do artista.

Quem está no elenco da novela Vai Na Fé?

Os atores ainda estão sendo escalados para o elenco da próxima novela das 19h, mas alguns deles já começaram a repercutir na imprensa.

Além de Sheron Menezzes e José Loreto nos papéis principais, o novela conta com Renata Sorrah como a mãe controladora do cantor e Carolina Dieckmann no papel da irmã. A própria atriz já confirmou sua participação na novela – morando nos Estados Unidos, ela voltará para o Brasil durante o período da novela para se dedicar ao projeto.

Os vilões serão interpretados por Letícia Salles, a Filó da primeira fase de Pantanal, e por Emílio Dantas. Outra atriz da atual novela das nove que estará no folhetim é Bella Campos.

Cara e Coragem audiência

Vai na Fé terá o desafio de levantar a audiência e o engajamento do horário das 19h, já que Cara e Coragem não convenceu o público.

De acordo com os números do ibope publicados pelo Notícias da TV, a trama tem menos audiência que Mar do Sertão, que estreou há pouco às 18h. A trama de Mário Teixeira marcou média de 19 pontos na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, enquanto Cara e Coragem obteve 18 pontos no sábado, 3 de setembro. Os números da novela das seis já estavam sendo maiores que os das sete na reta final de Além da Ilusão.

Além disso, a Globo também pediu aos atores que ajudassem o folhetim a repercutir nas redes sociais, já que a trama quase não rende engajamento por parte do público.