Ator de Caminhos das Índias morre aos 62 anos

O ator João Signorelli morreu na madrugada desta terça-feira, dia 21 de julho, aos 69 anos, em São Paulo. Com mais de quatro décadas de carreira, o artista construiu uma trajetória no teatro, no cinema e na televisão, com participações em novelas como Caminho das Índias, Salve Jorge, América e Chiquititas.

Segundo a assessoria do ator, Signorelli foi internado na noite de segunda-feira (20) após apresentar um quadro de insuficiência renal. Durante a madrugada, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A informação foi confirmada pela companheira do artista, a atriz Thaia Perez.

Carreira de João Signorelli

Natural de Cambuquira, em Minas Gerais, João Signorelli iniciou a carreira artística na década de 1970 e acumulou passagens por diversas emissoras brasileiras. Na TV Globo, participou de produções como América, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, Caminho das Índias e Salve Jorge, todas escritas por Gloria Perez. Também integrou o elenco de Chiquititas, no SBT.

No cinema, o ator esteve em filmes conhecidos do público, entre eles Carandiru, Bruna Surfistinha e Garrincha – Estrela Solitária. Já no teatro, ganhou destaque ao interpretar personalidades históricas e espirituais, como Mahatma Gandhi e Chico Xavier, papéis que marcaram sua trajetória nos palcos brasileiros.

No início deste ano, Signorelli também havia sido internado para realizar uma cirurgia de hérnia inguinal. Apesar da recuperação, voltou a apresentar problemas de saúde nos últimos dias, sendo hospitalizado novamente antes de sua morte.

A morte do ator gerou homenagens de colegas, fãs e admiradores nas redes sociais, que lembraram sua dedicação às artes e sua atuação em produções marcantes da dramaturgia brasileira.