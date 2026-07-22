Primeiro debate presidencial 2026: veja data e onde assistir

O primeiro debate presidencial de 2026 já tem data para acontecer. Os candidatos ao Palácio do Planalto ficarão frente a frente em agosto. Organizado pelo Grupo Bandeirantes, o encontro será exibido pela Band e por outras emissoras que integram o pool de transmissão. Quem deseja saber onde assistir ao primeiro debate presidencial de 2026 terá opções gratuitas tanto na televisão aberta quanto pela internet.

Quando será o primeiro debate presidencial de 2026?

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República será realizado no dia 16 de agosto de 2026, um domingo. O programa está marcado para começar às 20h, pelo horário de Brasília.A data foi definida após uma reunião entre representantes dos partidos políticos e a direção de jornalismo do Grupo Bandeirantes. A emissora mantém, assim, a tradição de abrir a temporada de debates presidenciais no Brasil.

A relação definitiva de candidatos convidados ainda dependerá do encerramento das convenções partidárias e do registro oficial das candidaturas. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Eduardo Bolsonaro devem ser convidados.

O debate presidencial poderá ser acompanhado gratuitamente pela televisão aberta e pela internet. A transmissão será feita pelas seguintes emissoras:

Band: a emissora exibirá o confronto ao vivo em sua programação nacional, a partir das 20h. Também será possível acompanhar pela plataforma digital e pelo canal oficial da Band no YouTube.

TV Cultura: integrante do pool organizado para o evento, a emissora também transmitirá o encontro entre os presidenciáveis pela televisão aberta.

TV Gazeta: o debate fará parte da programação da emissora, que integra a parceria de transmissão anunciada pela Band.

Jovem Pan: a emissora também participará da cobertura e da exibição do primeiro confronto entre os candidatos à Presidência.

YouTube: quem estiver fora de casa poderá assistir ao debate gratuitamente pela internet. A Band confirmou que disponibilizará a transmissão ao vivo na plataforma, com alcance internacional.

Como será o debate da Band?

Os jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, apresentadores do Jornal da Band, serão os mediadores do primeiro debate presidencial de 2026. O programa terá perguntas sobre propostas de governo, temas definidos pela organização e confrontos diretos entre os participantes. A ordem das respostas será estabelecida por sorteio.

Nas rodadas de perguntas feitas pelos mediadores, cada candidato terá dois minutos para apresentar sua resposta. Em outra etapa, os presidenciáveis poderão formular perguntas aos adversários. Nesse formato, haverá um minuto para a pergunta e quatro minutos para que o candidato administre o tempo entre resposta, réplica e tréplica. A parte final será dedicada a confrontos diretos entre os participantes.

A cobertura também terá uma Sala Digital desenvolvida em parceria com o Google. O espaço deverá apresentar dados sobre audiência, pesquisas realizadas pelos usuários e assuntos que estiverem repercutindo durante a transmissão.