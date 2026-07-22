Saiba onde assistir o documentário da Preta Gil ‘Meu Nome é Preta’

Um ano após a morte de Preta Gil, o Globoplay presta uma homenagem à cantora com o lançamento do documentário “Meu Nome é Preta”. Dividida em quatro episódios, a produção relembra a trajetória pessoal e profissional da artista, além de mostrar sua influência na música, no Carnaval, na defesa da diversidade, e na luta pela vida. Saiba onde assistir.

Onde assistir ao documentário de Preta Gil?

O documentário “Meu Nome é Preta” está disponível no Globoplay e os capítulos também terão exibição na TV Globo às segundas-feiras. O primeiro episódio já pode ser assistido gratuitamente por usuários cadastrados na plataforma, mesmo sem uma assinatura paga. Para encontrar a produção, o público deve acessar o aplicativo ou o site da plataforma, fazer login com uma Conta Globo e pesquisar pelo título na barra de busca.

Quem ainda não possui cadastro pode criar uma conta gratuita com informações básicas, como nome, e-mail e data de nascimento. Não é necessário contratar um plano do Globoplay para assistir ao primeiro capítulo, liberado gratuitamente para usuários cadastrados.

Os episódios seguintes serão adicionados ao catálogo de forma gradual. O quarto e último capítulo está previsto para chegar à plataforma em 8 de agosto, data do aniversário de nascimento de Preta Gil.

A produção também será exibida na TV Globo, mas a programação pode variar conforme a grade da emissora. Por isso, o Globoplay é a principal alternativa para acompanhar todos os capítulos e assistir no horário desejado.

Como assistir pelo celular, computador ou televisão?

Para assistir pelo celular, basta baixar o aplicativo do Globoplay, disponível para aparelhos Android e iOS. Depois de fazer o login, o usuário deve digitar “Meu Nome é Preta” no campo de pesquisa e selecionar o documentário.

No computador, o procedimento é semelhante. O espectador precisa entrar no site do Globoplay, acessar sua Conta Globo e procurar pelo nome da série.

Já nas Smart TVs, é necessário instalar ou abrir o aplicativo do Globoplay, entrar com a mesma conta cadastrada e selecionar a produção. Dependendo do aparelho, o login pode ser realizado por meio de um código exibido na tela.

Sobre o que é “Meu Nome é Preta”?

Com quatro episódios, o documentário acompanha a formação de Preta Gil no ambiente cultural da Tropicália baiana e sua transformação em um dos principais nomes do entretenimento brasileiro.

A narrativa aborda a carreira musical da artista e a criação do Bloco da Preta, que se tornou uma das maiores atrações do Carnaval de rua do Rio de Janeiro. A série também mostra sua atuação nos bastidores da comunicação e do agenciamento artístico, área em que Preta se consolidou como empresária.

Outro ponto central é o pioneirismo da cantora na defesa da diversidade, da liberdade dos corpos e do combate ao preconceito. Ao longo da carreira, Preta Gil falou publicamente sobre racismo, gordofobia, machismo, sexualidade e padrões de beleza.

A obra é dirigida por Mini Kerti e produzida pela Conspiração. Em vez de depender apenas de entrevistas com familiares, amigos e artistas, o documentário utiliza depoimentos históricos e materiais inéditos para permitir que a própria Preta conduza a narrativa.

“Meu Nome é Preta” integra o projeto multimídia “Quanto Mais Preta, Melhor”, criado para preservar a memória e o legado da cantora. A iniciativa também inclui o longa-metragem “Preta – Eu Não Ando Só”.