Resumo de Quem Ama Cuida hoje (22/7): Suely descobre mentira de Adriana

Secretária descobre que a fisioterapeuta usou o nome de Ivone para se aproximar dela

O capítulo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira, 22 de julho, colocará Adriana em uma situação delicada. Depois de conseguir informações importantes sobre Ademir, a protagonista será desmascarada por Suely, que descobrirá que foi enganada durante os encontros com a falsa Ivone.

Antes da revelação, Suely contará a Adriana detalhes comprometedores sobre Ademir. A ex-secretária estará disposta a denunciar os crimes e as armações do antigo chefe, mas ficará desconfiada ao perceber que nem tudo é o que parece. Será que ela desistirá de ajudar Adriana?

Resumo de Quem Ama Cuida hoje

O resumo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira, dia 22, mostra que Suely fará novas revelações sobre Ademir durante o encontro com Adriana. A secretária conhece alguns dos segredos do advogado e poderá se transformar em uma testemunha importante contra ele.

Disposta a denunciar o antigo chefe, Suely procurará Pedro. Ela, no entanto, ficará surpresa ao descobrir que o advogado é filho de Ademir. A revelação aumentará sua desconfiança, principalmente porque Adriana foi responsável por indicá-lo para cuidar do caso.

Enquanto isso, Silvana se reunirá com Pedro e Cléber para definir como os dois representarão Tiago na disputa pelo comando da joalheria. Cléber explicará que o grupo precisará conquistar o apoio de Ulisses para fortalecer a defesa do rapaz. Pilar, por sua vez, continuará atenta ao que acontece ao seu redor e observará Iuri. A atitude poderá indicar que a vilã está desconfiada ou pretende usar o rapaz em alguma de suas próximas armações.

A situação de Adriana ficará ainda mais complicada quando Mirtes revelar a Suely que a mulher apresentada como Ivone é, na verdade, Adriana.

A protagonista usou um nome falso para conquistar a confiança da secretária e conseguir informações sobre Ademir. Ao descobrir a mentira, Suely se sentirá traída e pressionará Adriana a explicar por que escondeu sua verdadeira identidade.

Ela também exigirá saber o motivo de Adriana ter indicado Pedro como advogado, sem revelar que ele é filho de Ademir. A cobrança poderá colocar em risco a aliança entre as duas justamente quando Suely parece disposta a colaborar com a denúncia contra o antigo chefe.

Em outro momento do capítulo, André contará a Dora que Ademir a trai. Ela, porém, não acreditará na acusação e poderá continuar defendendo o marido, apesar das evidências sobre as relações extraconjugais do advogado.

Bruna também enfrentará um novo desentendimento com Pedro. Ela se recusará a contar para Carmita que está doente, mas o marido não concordará com a decisão e tentará convencê-la a revelar a verdade.

Longe das disputas e dos segredos envolvendo Ademir, Edvaldo perceberá que está atraído por Tilde. A aproximação poderá dar início a um novo romance na novela das nove.

Confira o resumo da novela Quem Ama Cuida entre os dias 20 e 24 de julho