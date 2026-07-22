Dan Stulbach revive Marcos com raquete em cena de Quem Ama Cuida

Personagem de Marcos foi um dos mais polêmicos da novela de Manoel Carlos

Os noveleiros mais atentos não deixaram passar uma referência exibida no capítulo desta terça-feira (21) de Quem Ama Cuida. Dan Stulbach, que interpreta o vilão Ademir na novela, reviveu simbolicamente um dos personagens mais marcantes de sua carreira ao surgir com uma raquete nas mãos — objeto que imediatamente remeteu a Marcos, de Mulheres Apaixonadas (2003).

Na trama de Manoel Carlos, Marcos ficou conhecido por protagonizar algumas das cenas mais chocantes da teledramaturgia brasileira ao agredir a esposa, Raquel, interpretada por Helena Ranaldi, usando justamente uma raquete de tênis.

Em Quem Ama Cuida, Ademir se surpreende ao descobrir que a esposa, Dora (Mariana Ximenes), começou a praticar beach tennis. Ao pegar a raquete da companheira e brincar com o objeto, bastaram poucos segundos para que os telespectadores associassem a cena ao antigo personagem de Dan Stulbach.

O ator confirmou que a referência foi comentada nos bastidores, mas fez questão de destacar que não repetiu a interpretação de Marcos. “Claro que, quando olhei a raquete, eu já sabia que teria a cena. Eu lembrei, todo mundo comentou. A gente falou sobre isso. Mas, na hora da cena, eu fiz o Ademir brincando com a raquete. Não fiz o Marcos novamente.”

Dan também afirmou que se sente honrado por o público continuar lembrando do personagem mais de duas décadas depois. “Eu fico bem feliz, me sinto bem honrado das pessoas lembrarem do personagem de um trabalho feito há tanto tempo, apesar das reprises. O fato das pessoas lembrarem, quererem falar sobre isso… De tantos personagens que eu fiz, de tantos vilões que já existiram por aí, ser sempre lembrado. Não tem como não ser feliz e não me sentir agradecido.”

Nas redes sociais, a cena rapidamente repercutiu entre os fãs de novelas, que identificaram a homenagem. “Ademir/Marcos ataca novamente kkk. Só noveleiro antigo pega essa referência”, escreveu uma seguidora.

“O Ademir pegando a raquete deu uma sensação de Marcos em Mulheres Apaixonadas. Será que foi referência?”, questionou outro internauta. “A referência a Mulheres Apaixonadas, os noveleiros pegaram “, comentou mais uma fã.